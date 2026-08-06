Colisão na BR-364 deixa quatro feridos; caminhonete capota e picape é destruída por incêndio

Veículo capotou após batida na traseira e outro pegou fogo; entre as vítimas do acidente estão dois menores de idade

Vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco por ambulâncias do Samu/ Foto: ContilNet

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (5) deixou quatro pessoas feridas no km 24 da BR-364, nas proximidades da comunidade Quinoá, no município de Senador Guiomard. A ocorrência envolveu uma Toyota Hilux e uma Fiat Toro, mobilizando equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As vítimas foram identificadas como Derielson Nunes Fontes, de 46 anos, Zeli Nunes, de 36 anos, uma adolescente de 16 anos e um menino de 4 anos, que ocupavam a Hilux.

Segundo informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam no sentido Rio Branco–Porto Velho quando a Fiat Toro colidiu na traseira da Toyota Hilux. Com a força do impacto, a caminhonete saiu da pista, capotou várias vezes e só parou na entrada de uma propriedade rural às margens da rodovia.

O motorista da Fiat Toro informou à Polícia Rodoviária Federal que a Hilux estaria trafegando com as lanternas traseiras apagadas, circunstância que teria dificultado a visualização do veículo e contribuído para a colisão.

Após o impacto, a Fiat Toro também saiu da pista, mas para o lado oposto, e acabou sendo tomada pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, porém o veículo ficou completamente destruído, com perda total.

Duas ambulâncias do SAMU prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e realizaram o encaminhamento ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Derielson Nunes Fontes sofreu fratura no fêmur esquerdo e diversas escoriações pelo corpo. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde era considerado estável.

Zeli Nunes apresentou dores na região lombar, no tórax e na cervical, sendo levada ao hospital consciente e estável.

A adolescente de 16 anos foi arremessada para fora da caminhonete durante o capotamento. Ela apresentava sonolência, suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas escoriações.

O menino de 4 anos sofreu um corte na região da nádega esquerda e também foi encaminhado para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal realizou o isolamento da área, controlou o fluxo de veículos durante o atendimento da ocorrência e iniciou os levantamentos para esclarecer as causas do acidente. Após a conclusão da perícia, um guincho foi acionado para remover os veículos envolvidos.