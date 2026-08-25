Os Stories do Facebook somem em 24h. Veja como baixar grátis com o FvidGo e confira mais 3 ferramentas para salvar Stories

Alguém posta um Story que você realmente quer guardar. O anúncio de um amigo, uma receita passo a passo ou um vídeo engraçado do seu sobrinho. Você assiste, segue em frente e, no dia seguinte, ele sumiu. O Facebook apaga os Stories após 24 horas e não há botão de salvar em lugar nenhum na interface.

Gravar a tela costuma ser a solução padrão, mas é péssima. A barra de notificações aparece no vídeo, o áudio fica abafado e o arquivo fica com o dobro do tamanho necessário. Baixar o arquivo de vídeo original leva cerca de 15 segundos quando você sabe onde colar o link para baixar video do Facebook, e este guia mostra exatamente como fazer isso.

Por que é mais difícil salvar Stories do que vídeos normais

Uma publicação normal do Facebook tem uma URL permanente. Um Story não funciona assim. Ele fica em um visualizador temporário, dura apenas 24 horas e o link gerado pelo Facebook é totalmente diferente do link de um post comum.

É por isso que muitos baixadores do Facebook funcionam bem para vídeos do feed, mas falham nos Stories. A ferramenta foi feita para ler um padrão de URL e não reconhece o outro. Qualquer opção que você escolher para essa tarefa precisa de uma página específica para Stories, e não apenas um campo genérico de vídeo.

FvidGo

O que é o FvidGo

O FvidGo é um baixador do Facebook online e gratuito com uma página exclusiva para baixar Stories e outra separada para baixar Reels Facebook. Ele roda direto no navegador, então não há nada para instalar nem conta para criar. Você cola o link do Story, a página processa e as opções de download aparecem.

A página de Stories funciona ao lado de opções dedicadas para vídeos do feed, Reels, vídeos privados, fotos e áudios. Essa separação é o grande diferencial: cada tipo de conteúdo tem um leitor próprio, em vez de passar tudo por um único campo.

Principais recursos

Página exclusiva para baixar Stories do Facebook, não um campo genérico

Salva o Story enquanto ele ainda está no ar, antes de expirar o prazo de 24 horas

Resolução de até 1080p, mantendo a qualidade original da publicação

Exibe opções em SD e HD para você escolher a qualidade do arquivo

Também baixa vídeos do feed, Reels, vídeos privados, fotos e áudio em MP3

Downloads gratuitos e ilimitados, sem cadastro e sem limite diário

Sem anúncios na página e sem armazenamento de arquivos ou histórico no servidor

Como salvar um Story do Facebook com o FvidGo

Estes três passos são idênticos no iPhone, Android, Mac ou Windows, seja no Chrome, Safari, Edge ou Firefox, pois a página funciona da mesma forma em qualquer navegador.

Abra o Story que deseja salvar. Toque nos três pontos no canto do Story e escolha “Copiar link”. No computador, basta copiar o endereço da barra do navegador enquanto o Story é exibido. Acesse fvidgo.com e abra a página de baixar Stories. Cole o link no campo e inicie a busca. Escolha a qualidade nos resultados e faça o download. O arquivo será salvo na galeria do celular ou na pasta de downloads do computador.

Por que escolher o FvidGo para salvar Stories

O limite de 24 horas é o que torna essa tarefa diferente de qualquer outro download. Você não tem tempo para instalar um aplicativo, dar permissões e entender a interface. Você precisa do arquivo agora. O FvidGo leva você do link ao vídeo salvo em três passos, sem precisar de conta, e como trata os Stories de forma dedicada, ele consegue ler o link sem dar erro.

A privacidade também importa muito. Os Stories são posts casuais e pessoais, e seria arriscado usar uma ferramenta que registrasse o que você salva. O FvidGo não guarda arquivos nem histórico de downloads, portanto nada fica no servidor depois — o mesmo vale para o download vídeo Facebook privado. Além disso, ele continua 100% gratuito, não importa quantos Stories você baixar, o que é essencial para quem precisa salvar arquivos com frequência e rapidez.

O que torna um baixador de Stories realmente bom

Quatro fatores diferenciam uma ferramenta eficiente de uma que faz você perder tempo:

Página dedicada para Stories. Se o site oferece apenas um campo genérico para vídeos, é provável que falhe com um link de Story.

Velocidade. O tempo está correndo, então a análise deve levar segundos, sem páginas cheias de anúncios e esperas.

Sem login. Nada deve pedir suas credenciais do Facebook, pois o Story já é público para quem pode visualizá-lo.

Escolha clara de qualidade. Um único botão de download sem identificação significa que você não sabe se está baixando o arquivo em alta definição ou em baixa resolução.

Snaptube

O Snaptube é um aplicativo para Android e não um site, o que o torna um tipo diferente de opção. Você o instala uma vez pelo site oficial ou por lojas como Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, OPPO App Market, vivo V-Appstore, HONOR App Market, Samsung Galaxy Store e Palm Store. Ele não está na Google Play, então o APK vem do site oficial.

A vantagem da instalação é o suporte a muito mais plataformas além do Facebook. O Snaptube baixa de mais de 100 sites, suporta resoluções de 144p até 8K dependendo da origem e converte para MP4, MP3 ou M4A. Ele possui um reprodutor integrado para você assistir aos vídeos salvos offline sem precisar procurar no gerenciador de arquivos, aceita downloads em lote e grava o formato de sua preferência para salvar futuros vídeos com um toque. O app tem cerca de 20 MB e pede apenas permissão de armazenamento. É totalmente gratuito, sem assinaturas ou taxas escondidas.

SnapSave

O SnapSave (snapsave.app) é uma ferramenta online que baixa Stories enquanto ainda estão ativos, além de vídeos públicos do feed e Reels. O grande destaque é baixar vídeos sem marca d’água, solucionando uma das principais reclamações de quem salva vídeos curtos. Suporta resolução de até 1080p.

Atenção a dois pontos importantes. Primeiro, snapsave.app e snapsave.io são sites distintos de desenvolvedores diferentes, então uma análise de um não vale para o outro. Segundo, a página exibe avisos para planos pagos que devem ser ignorados; há relatos no Reddit de pequenas cobranças de verificação que se tornaram recorrentes. Use apenas o fluxo normal de download e ele cumprirá o papel para os Stories.

FDownload

O FDownload (fdownload.app) possui uma página para Stories além de áreas separadas para vídeos do feed, Reels e extração de MP3, sendo uma das ferramentas online para Facebook mais completas. Suporta 1080p e mantém o áudio sincronizado ao vídeo.

O suporte a Stories é o seu grande diferencial, já que a maioria dos baixadores web do Facebook só funciona com posts públicos do feed. O tráfego do site vem caindo nos últimos meses, o que costuma indicar menos manutenção, e o suporte a vídeos privados é difícil de verificar. No entanto, para Stories especificamente, ele funciona conforme o prometido.

Por que as pessoas salvam Stories do Facebook

Vale ressaltar que isso raramente é por simples acúmulo. Os motivos costumam ser práticos: um amigo publica detalhes de um evento e você quer guardar a informação; uma pequena empresa posta a lista de preços ou horários apenas nos Stories; alguém compartilha um tutorial rápido que você quer rever com calma. Criadores de conteúdo também salvam seus próprios Stories, pois o arquivo do Facebook nem sempre mantém a qualidade original, e uma cópia local facilita a reedição ou repostagem.

Qual ferramenta você deve usar?

Para Stories especificamente, o FvidGo é o caminho mais rápido: página dedicada, três passos, sem instalação, sem conta, ilimitado e gratuito. O FDownload é uma boa opção secundária para navegação se você precisa de Stories e conversão para MP3 no mesmo local. O SnapSave vale a pena quando você quer evitar marcas d’água. Já o Snaptube faz sentido para quem usa Android e baixa vídeos de várias plataformas além do Facebook.

Perguntas frequentes

A pessoa vai saber que salvei o Story dela?

Não. O Facebook mostra ao autor quem visualizou o Story, então ele apenas saberá que você assistiu, exatamente como acontece ao navegar normalmente. Baixar o arquivo não altera essa lista nem envia qualquer notificação.

Posso salvar um Story depois que ele expirou?

Não. Passadas as 24 horas, o Facebook remove o conteúdo e não resta nenhum link para ser lido. Nenhum baixador consegue recuperá-lo. Se o Story for importante, salve no mesmo dia em que o vir.

O Story salvo perde qualidade?

Não se você escolher a opção HD quando disponível. A perda de qualidade quase sempre significa que você baixou a versão menor que o Facebook armazena, e não que o vídeo foi recompactado. O FvidGo exibe ambas as opções para você escolher. Lembre-se de que os Stories são gravados no celular e enviados rapidamente, então alguns já possuem baixa resolução na origem.

Preciso fazer login no Facebook para salvar?

Não, e você nunca deve inserir suas credenciais do Facebook em baixadores que as solicitem. Essas ferramentas leem o Story a partir do link. Se você já consegue ver o Story no seu feed, o link é tudo o que você precisa.

Existe um limite de quantos Stories posso salvar?

Não no FvidGo. Os downloads são ilimitados e gratuitos, sem necessidade de conta e sem limite diário. Os outros sites citados também são gratuitos, embora alguns exibam anúncios durante o carregamento da página.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom