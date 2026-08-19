19/08/2026
ContilNet Notícias Logo
19/08/2026
ContilPop
Influenciador Buzeira é solto após 10 meses preso por ligação com o PCC
Tia Milena compartilha experiência do 1º beijo e dispara: “Foi horrível”
Corpo de Glória Menezes será velado em cerimônia privada
Perfil de Buzeira publica alvará de soltura: “A qualquer momento sai”
Ricky Martin deixa tatuagem íntima à mostra e foto viraliza
Nora relembra amor de Glória Menezes e Tarcísio
Carros de Razuk são avaliados em R$ 20 milhões após prisão
Jornalista Aline Midlej se irrita com confusão ao vivo na GloboNews
Roseana Murray fratura ombro após ataque prévio de pit-bulls
Virginia desabafa após mala ficar presa na alfândega da Espanha

Constance chega ao Acre com loja exclusiva no Via Verde Shopping

Primeira unidade da marca no Acre tem inauguração prevista para outubro e integra movimento do empreendimento de trazer operações exclusivas para Rio Branco

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Constance chega ao Acre com loja exclusiva no Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping se prepara para receber a primeira loja da Constance no Acre. Especializada em calçados, bolsas e acessórios femininos, a marca tem inauguração prevista para outubro e chega a Rio Branco com uma operação exclusiva, ampliando as opções de moda feminina disponíveis no Estado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Criada em Minas Gerais em 2003, a Constance acumula mais de 20 anos de atuação no mercado e está presente em diferentes regiões do país. A chegada da marca ao Acre reforça o posicionamento do Via Verde Shopping como um dos principais destinos para marcas que escolhem o empreendimento para realizar sua primeira operação no Estado.

A nova loja também integra o movimento do shopping de ampliar e qualificar seu mix, reunindo marcas reconhecidas nacionalmente e operações exclusivas que chegam primeiro ao público acreano. A estratégia fortalece o empreendimento como uma importante porta de entrada para novidades do varejo e acompanha a evolução dos hábitos de consumo em Rio Branco.

Um dos diferenciais da Constance é o conceito Self-Shoes, no qual os calçados são organizados em closets por numeração e estilo, proporcionando mais autonomia às clientes durante a escolha e experimentação dos modelos.

Com a chegada da Constance, o Via Verde Shopping amplia ainda mais sua oferta no segmento de moda e reforça sua leva de lojas exclusivas, consolidando uma proposta de trazer ao público acreano marcas e experiências que, muitas vezes, ainda não estão disponíveis em outros pontos do Estado.

A inauguração está prevista para outubro. A data oficial de abertura e outras informações sobre a nova loja serão divulgadas posteriormente.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do Acre.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.