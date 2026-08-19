Constance chega ao Acre com loja exclusiva no Via Verde Shopping

Primeira unidade da marca no Acre tem inauguração prevista para outubro e integra movimento do empreendimento de trazer operações exclusivas para Rio Branco

O Via Verde Shopping se prepara para receber a primeira loja da Constance no Acre. Especializada em calçados, bolsas e acessórios femininos, a marca tem inauguração prevista para outubro e chega a Rio Branco com uma operação exclusiva, ampliando as opções de moda feminina disponíveis no Estado.

Criada em Minas Gerais em 2003, a Constance acumula mais de 20 anos de atuação no mercado e está presente em diferentes regiões do país. A chegada da marca ao Acre reforça o posicionamento do Via Verde Shopping como um dos principais destinos para marcas que escolhem o empreendimento para realizar sua primeira operação no Estado.

A nova loja também integra o movimento do shopping de ampliar e qualificar seu mix, reunindo marcas reconhecidas nacionalmente e operações exclusivas que chegam primeiro ao público acreano. A estratégia fortalece o empreendimento como uma importante porta de entrada para novidades do varejo e acompanha a evolução dos hábitos de consumo em Rio Branco.

Um dos diferenciais da Constance é o conceito Self-Shoes, no qual os calçados são organizados em closets por numeração e estilo, proporcionando mais autonomia às clientes durante a escolha e experimentação dos modelos.

Com a chegada da Constance, o Via Verde Shopping amplia ainda mais sua oferta no segmento de moda e reforça sua leva de lojas exclusivas, consolidando uma proposta de trazer ao público acreano marcas e experiências que, muitas vezes, ainda não estão disponíveis em outros pontos do Estado.

A inauguração está prevista para outubro. A data oficial de abertura e outras informações sobre a nova loja serão divulgadas posteriormente.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do Acre.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom