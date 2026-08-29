Coronel do Exército morre após queda de parapente; suspeita é de linha com cerol

Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima foi socorrido por bombeiro à paisana, mas não resistiu/ Foto: Reprodução

O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu na tarde de sexta-feira (28) após sofrer uma queda enquanto pilotava um parapente na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Um bombeiro que estava de folga nas proximidades prestou o primeiro atendimento à vítima no local. O militar foi socorrido por uma equipe de resgate e levado em ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo seguiu para exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

O Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), entidade da qual o coronel era integrante, aponta que o acidente teria sido provocado por linhas de pipa tratadas com cerol ou linha chilena. A associação obteve registros em imagem da pipa e trabalha para recolher os fios presos na vegetação ao longo da rota de salto.

Em nota oficial, a direção do clube prestou apoio aos parentes do piloto e declarou que acionará os órgãos competentes para responsabilizar os envolvidos, classificando a prática como ato criminoso.

Em sinal de protesto, o CSCVL suspendeu todas as decolagens na rampa de São Conrado neste sábado (29). A entidade também divulgou imagens gravadas logo após o acidente que mostram linhas cortantes enroscadas no morro de onde os pilotos saltam.