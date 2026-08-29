29/08/2026
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Coronel do Exército morre após queda de parapente; suspeita é de linha com cerol

Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima caiu na Praia de São Conrado

Por Redação ContilNet
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Coronel do Exército morre após queda de parapente; suspeita é de linha com cerol
Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima foi socorrido por bombeiro à paisana, mas não resistiu/ Foto: Reprodução

O coronel do Exército Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima morreu na tarde de sexta-feira (28) após sofrer uma queda enquanto pilotava um parapente na Praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

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Um bombeiro que estava de folga nas proximidades prestou o primeiro atendimento à vítima no local. O militar foi socorrido por uma equipe de resgate e levado em ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo seguiu para exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

O Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL), entidade da qual o coronel era integrante, aponta que o acidente teria sido provocado por linhas de pipa tratadas com cerol ou linha chilena. A associação obteve registros em imagem da pipa e trabalha para recolher os fios presos na vegetação ao longo da rota de salto.

Em nota oficial, a direção do clube prestou apoio aos parentes do piloto e declarou que acionará os órgãos competentes para responsabilizar os envolvidos, classificando a prática como ato criminoso.

Em sinal de protesto, o CSCVL suspendeu todas as decolagens na rampa de São Conrado neste sábado (29). A entidade também divulgou imagens gravadas logo após o acidente que mostram linhas cortantes enroscadas no morro de onde os pilotos saltam.

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