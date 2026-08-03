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Corpo dá um ‘pulo’ antes de dormir? Entenda por que isso acontece

Espasmo involuntário ocorre no início do sono

Por Dry Alves, ContilNet
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Corpo dá um ‘pulo’ antes de dormir? Entenda por que isso acontece
Sensação de queda pode acompanhar o movimento/Foto: Reprodução

A sensação de que o corpo está caindo, seguida por um movimento brusco das pernas ou dos braços, é comum quando começamos a dormir. O fenômeno recebe o nome de espasmo hípnico — ou espasmo hipnagógico — e, na maioria das vezes, não representa um problema de saúde.

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O movimento acontece durante a transição entre a vigília e as primeiras fases do sono, quando a respiração desacelera e os músculos começam a relaxar. Ele é involuntário, costuma durar apenas uma fração de segundo e pode ser forte o suficiente para despertar a pessoa.

Algumas pessoas também relatam a impressão de tropeçar, cair de um lugar alto ou ouvir um estalo. De acordo com a Sleep Foundation, essas sensações podem acompanhar a contração muscular.

A causa exata ainda não está totalmente esclarecida. Uma das explicações é que o sistema nervoso produza uma descarga muscular durante a mudança do estado de alerta para o sono. Estresse, ansiedade, noites mal dormidas, consumo excessivo de cafeína e exercícios intensos perto do horário de dormir podem favorecer os episódios.

Na maioria dos casos, o espasmo não exige tratamento. Manter horários regulares para dormir, reduzir estimulantes à noite e criar uma rotina de relaxamento pode diminuir sua frequência.

Segundo a Cleveland Clinic, movimentos rápidos ao adormecer podem fazer parte do funcionamento normal do organismo. A avaliação médica é recomendada quando os episódios se tornam frequentes, prejudicam o sono, provocam ferimentos, aparecem também durante o dia ou vêm acompanhados de desmaios e outros sintomas neurológicos.

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