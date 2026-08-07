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Cruzeiro do Sul mantém atendimento em unidades de saúde no feriado

Por Redação ContilNet
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Cruzeiro do Sul mantém atendimento em unidades de saúde no feriado

Mesmo durante o ponto facultativo desta sexta-feira, 7 de agosto, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, manterá o funcionamento de serviços essenciais para assegurar o atendimento à população. A medida segue o Decreto Municipal nº 270/2026, que transferiu o ponto facultativo em referência ao início da Revolução Acreana.

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Enquanto a maior parte das repartições públicas municipais estará com as atividades suspensas, duas unidades básicas de saúde e a Central Única de Medicamentos permanecerão abertas em horários específicos.

A Unidade de Saúde Francisco Ary da Silveira, no bairro Cruzeirão, atenderá das 7h às 17h. Já a Unidade de Saúde Francisco Pereira Dantas, localizada no Igarapé Preto, funcionará das 7h às 12h.

A Central Única de Medicamentos, situada no Centro da cidade, também estará aberta das 7h às 12h, realizando a dispensação de medicamentos aos usuários.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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