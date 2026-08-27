A última edição do torneio reuniu 150 pessoas em sua 65ª edição

Realizada anualmente, o Campeonato Alemão de Luta de Dedos (Fingerhakeln) é tradicional na Europa e testa a força dos competidores usando somente um dos dedos da mão. A última edição do torneio reuniu 150 pessoas em sua 65ª edição, na vila alemã de Pflugdorf-Stadl, na Baviera.

Sentados frente a frente, dois participantes prendem os dedos médios em volta de uma tira de couro e tentam desbancar o adversário, o puxando para o outro lado da mesa. A atividade funciona como mistura de queda de braços com cabo de guerra, mas os participantes utilizam somente o dedo na disputa de força.

As lutas geralmente duram pouco tempo, terminando em poucos segundo com lutadores iniciantes e podendo alcançar um minuto com os mais experientes.

Regras da disputa

O conjunto de regras é simples: uma mesa é preparada especialmente para a disputa, com dimensões padronizadas e com uma linha posicionada em sua metade. A estrutura é padronizada com áreas acolchoadas para reduzir o risco de lesões.

Cada participante senta em uma das pontas e ambos prendem os dedos médios em uma alça de couro. Quando o árbitro autoriza, os competidores puxam com toda a força, puxando o adversário em sua direção. A vitória é declarada para quem conseguir forçar o oponente para além dessa linha.

Risco de lesões

A dor provocada pelo esforço é considerada “insuportável” por muitos competidores. Além da força concentrada no dedo, a coordenação motora e corporal é fundamental para resistir à força do adversário e manter sua posição.

A tensão muscular pode causar ferimentos nos dedos, obrigando todos os participantes a realizarem preparações que envolvem aquecimentos específicos e alongamentos para evitar deslocamentos e lesões nos tendões, riscos comuns na modalidade.

Contexto histórico e evolução

Surgida na região dos Alpes, as primeiras ilustrações documentadas da prática datam de 1868, publicadas em um jornal alemão. Popular na Alemanha e na Áustria, a modalidade integra uma tradição rural que se tornou comunitária e cada mais formalizada, com categorias, associações e torneios.

Origem: O esporte teve início em tavernas e estalagens rurais da Baviera, sendo uma forma rústica de resolver disputas e impasses entre moradores.

Profissionalização: Se tornou esporte organizado no início do século XX e teve sua primeira edição padronizada em 1959 .

Expressão cultural: A disputa deu origem ao ditado alemão “Jemanden über den Tisch ziehen“ (puxar alguém por cima da mesa), que significa derrotar ou enganar uma pessoa.

Os campeonatos possuem diferentes divisões, incluindo categorias divididas por peso e idade. Uma das curiosidades das competições da federação bávara é que apenas homens podem participar nas disputas de adultos.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por kilbermoreira.

Conteúdo Original / Fonte: kilbermoreira