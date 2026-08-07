Curso de Jornalismo da Ufac promove a 14ª Mostra de Comunicação Visual

Projeto de extensão idealizado pelo professor Milton Chamarelli chega à 14ª edição no campus em Rio Branco; evento teve homenagem surpresa e público expressivo

Mostra de Comunicação Visual da Ufac debate percepção e cotidiano na era digital/ Foto: Fhagner Soares

O curso de Jornalismo da Universidade Federal do Acre (Ufac) promoveu, na noite desta quinta-feira (6/8), a 14ª Mostra de Comunicação Visual. Realizado no Tentamen, o evento reuniu estudantes, professores, familiares e o público externo para uma exposição fotográfica focada na observação do cotidiano.

A iniciativa nasceu há 13 anos, em 2012, no âmbito da antiga disciplina de Comunicação Visual do curso de Comunicação Social. Sob a coordenação do professor Milton Chamarelli, o projeto evoluiu ao longo do tempo para se consolidar simultaneamente como disciplina optativa e projeto de extensão acadêmica voltado à comunidade.

Com o tema “A Cor e o Acaso Significativo”, a edição de 2026 buscou inspiração na obra do fotógrafo norte-americano William Eggleston. A proposta convidou os estudantes a capturarem o extraordinário em cenas simples da rotina.

Docente com atuação histórica na formação de gerações de jornalistas no estado, o professor Milton Chamarelli destacou o papel pedagógico e social da mostra em meio à velocidade das redes sociais e do uso desenfreado dos celulares.

“A importância desse evento é tentar desautomatizar o olhar, porque hoje vivemos no mundo das velocidades. Você faz uma selfie, faz uma fotografia rápida, e as redes sociais acompanham isso. A nossa função é tentar desautomatizar esse olhar para que todos possam ver a realidade e o contexto da sociedade ao redor, devolvendo essa reflexão para a comunidade”, afirmou Chamarelli.

O professor também pontuou que o evento passa por constantes aperfeiçoamentos a cada ano acadêmico. Sobre o futuro da disciplina na grade universitária, Chamarelli confirmou que pretende continuar lecionando. “Como não vou me aposentar agora, como pretendia antes, a disciplina provavelmente continuará sendo ofertada para as próximas turmas”, completou.

A programação da noite contou com apresentação musical em voz e violão da cantora Mariana Ravena e de Denys Maquiné, além da discotecagem do DJ Bragii no encerramento. Durante o cerimonial, os estudantes da Turma Caco Barcellos prestaram uma homenagem surpresa com a entrega de uma placa de agradecimento ao professor Milton Chamarelli, marcando o encerramento da disciplina.

A realização da mostra contou com o financiamento coletivo obtido por meio de uma rifa organizada pelos próprios alunos, que somou mais de 950 bilhetes vendidos, além do apoio de empresas locais.