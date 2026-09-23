23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Dezenas de baleias mortas são encontradas em praia na Argentina

Apenas na praia de La Adela, ao menos 29 filhotes mortos foram contabilizados

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Dezenas de baleias mortas são encontradas em praia na Argentina
Baleias mortas na praia/Foto: Reprodução

A alta mortalidade de filhotes de baleia-franca-do-sul na Península Valdés e na costa de Puerto Madryn, na Argentina, acendeu um alerta entre pesquisadores após dezenas de corpos serem encontrados nas praias da região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Apenas na praia de La Adela, ao menos 29 filhotes mortos foram contabilizados, número atípico que preocupa especialistas do Programa de Monitoramento da Saúde da Baleia-Franca-do-Sul.

Diante da ausência de explicações oficiais sobre as causas — que podem envolver desde contaminação até fatores infecciosos ou humanos —, moradores e ambientalistas cobram transparência e respostas das autoridades locais.

Conteúdo Original / Fonte: Jovem Pan News
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.