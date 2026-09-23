Dezenas de baleias mortas são encontradas em praia na Argentina

Apenas na praia de La Adela, ao menos 29 filhotes mortos foram contabilizados

Baleias mortas na praia/Foto: Reprodução

A alta mortalidade de filhotes de baleia-franca-do-sul na Península Valdés e na costa de Puerto Madryn, na Argentina, acendeu um alerta entre pesquisadores após dezenas de corpos serem encontrados nas praias da região.

Apenas na praia de La Adela, ao menos 29 filhotes mortos foram contabilizados, número atípico que preocupa especialistas do Programa de Monitoramento da Saúde da Baleia-Franca-do-Sul.

Diante da ausência de explicações oficiais sobre as causas — que podem envolver desde contaminação até fatores infecciosos ou humanos —, moradores e ambientalistas cobram transparência e respostas das autoridades locais.

Conteúdo Original / Fonte: Jovem Pan News