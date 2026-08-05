07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza
Cozinheiro desistiu do MasterChef após picada de aranha; entenda

Dois cursos presenciais são extintos em faculdade de Rio Branco

Formações foram encerradas a pedido da instituição

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Dois cursos presenciais são extintos em faculdade de Rio Branco
MEC assegura a emissão dos diplomas/Foto: Reprodução

Dois cursos presenciais oferecidos pela Unama Faculdade da Amazônia de Rio Branco foram oficialmente extintos pelo Ministério da Educação (MEC). A medida alcança as formações de Segurança no Trabalho e Gestão Comercial.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O encerramento ocorreu a pedido da própria instituição de ensino. Segurança no Trabalho e Gestão Comercial eram oferecidos como cursos superiores de tecnologia na unidade da capital acreana.

Apesar da extinção, o MEC reconheceu os cursos exclusivamente para garantir a emissão e o registro dos diplomas dos estudantes que concluíram regularmente as formações.

A medida busca preservar os direitos acadêmicos dos alunos e permitir a regularização da documentação mesmo após o encerramento definitivo das ofertas.

Além das duas graduações de Rio Branco, a portaria apresenta uma lista nacional com cursos extintos por diferentes instituições de ensino superior. O documento não informa quantos estudantes acreanos serão alcançados.

A extinção e o reconhecimento para emissão de diplomas constam na Portaria Seres/MEC nº 376, publicada nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU).

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.