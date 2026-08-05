Dois cursos presenciais são extintos em faculdade de Rio Branco

Formações foram encerradas a pedido da instituição

MEC assegura a emissão dos diplomas/Foto: Reprodução

Dois cursos presenciais oferecidos pela Unama Faculdade da Amazônia de Rio Branco foram oficialmente extintos pelo Ministério da Educação (MEC). A medida alcança as formações de Segurança no Trabalho e Gestão Comercial.

O encerramento ocorreu a pedido da própria instituição de ensino. Segurança no Trabalho e Gestão Comercial eram oferecidos como cursos superiores de tecnologia na unidade da capital acreana.

Apesar da extinção, o MEC reconheceu os cursos exclusivamente para garantir a emissão e o registro dos diplomas dos estudantes que concluíram regularmente as formações.

A medida busca preservar os direitos acadêmicos dos alunos e permitir a regularização da documentação mesmo após o encerramento definitivo das ofertas.

Além das duas graduações de Rio Branco, a portaria apresenta uma lista nacional com cursos extintos por diferentes instituições de ensino superior. O documento não informa quantos estudantes acreanos serão alcançados.

A extinção e o reconhecimento para emissão de diplomas constam na Portaria Seres/MEC nº 376, publicada nesta quarta-feira (5) no Diário Oficial da União (DOU).