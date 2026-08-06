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Duas clínicas são habilitadas para atender pacientes renais no Acre

Serviços incluem tratamentos de média e alta complexidade

Por Dry Alves, ContilNet
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Duas clínicas são habilitadas para atender pacientes renais no Acre
Atendimento complementará a rede da Fundhacre/Foto: Reprodução

Duas unidades de saúde foram habilitadas para prestar atendimento complementar a pacientes com doença renal crônica no Acre. O resultado do credenciamento inclui o Hospital do Rim – Acre Ltda. e a Clínica Renal de Rio Branco.

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As instituições poderão oferecer serviços de terapia renal substitutiva, incluindo procedimentos destinados a pacientes que necessitam de cuidados contínuos de média e alta complexidade.

O credenciamento foi realizado para atender às necessidades da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). A medida não significa que todos os serviços começarão imediatamente, pois a prestação dos atendimentos dependerá das etapas administrativas previstas no chamamento público.

A terapia renal substitutiva é indicada quando os rins não conseguem desempenhar adequadamente funções como a filtragem do sangue e a retirada do excesso de líquidos do organismo. O tratamento pode envolver diferentes modalidades, conforme a condição clínica de cada paciente.

A relação das empresas credenciadas foi publicada na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial do Estado (DOE), na página 13.

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