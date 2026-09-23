Empreendedoras do Acre disputam etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Proprietária da empresa Meu Queijinho, Stefany Pires/Foto: Ascom

As histórias de duas mulheres que fazem a diferença no cenário econômico do Acre foram reconhecidas na etapa Regional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. Camila Lima e Stefany Pires concorrem à etapa Nacional da premiação, onde serão definidas as 15 vencedoras nacionais Ouro, Prata e Bronze, em cada uma das 5 categorias disponíveis.

Camila concorre à categoria Ciência e Tecnologia, já Stefany disputa a categoria Microempreendedora Individual. O evento de premiação nacional do PSMN acontecerá em 17 de novembro, no Espírito Santo, durante o EmpoderaDONAS.

Proprietária da empresa Meu Queijinho, Stefany Pires destacou o orgulho em ter sua história reconhecida a nível nacional. “Minha empresa tem origem mineira, receita mineira, mas eu me descobri empreendedora no Acre. Foi aqui que nasceu a vontade de empreender e de estar com o cliente. Eu espero que o meu trabalho, a minha história – que tem tanto amor envolvido, chegue ao coração daquela empreendedora que está insegura ou daquela mulher que está com medo de abrir um negócio, que eu possa inspirá-las a não desistir e realizar seus sonhos”.

Segundo Camila Lima, dona da empresa Campos & Lima, a notícia da classificação gerou muita alegria. “É uma honra muito grande para mim e com certeza essa conquista representa anos de trabalho com muita coragem e dedicação. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e de poder levar o nome do nosso estado do Acre para a etapa nacional. Estarei lá representando o nosso estado com muita alegria”, destacou.

As empreendedoras concorrem a prêmios em dinheiro, além de capacitação e missão técnica, a depender do nível de classificação. A premiação de cada categoria será de R$ 50 mil para a vencedora Ouro, R$ 30 mil para Prata e R$ 20 mil para Bronze.

Para a gestora do programa Sebrae Delas no Acre, Kethleen Diniz, ter empresárias do Acre na final demonstra a importância da instituição para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino. “São duas mulheres de fibra que transformam seus negócios todos os dias. Esse reconhecimento reflete o resultado do que um empreendimento que é acompanhado pelo Sebrae pode ter. Estamos muito felizes por elas e pelo empreendedorismo feminino no Acre”.

Conheça o programa Sebrae Delas no site sebrae.com.br/sebrae-delas

Conteúdo Original / Fonte: Ascom