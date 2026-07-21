Empresa é notificada por atraso na entrega de remédios no Acre

Empresa terá cinco dias para se defender/Foto: Reprodução

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) notificou a empresa Maeve Produtos Hospitalares Ltda. por atraso na entrega de medicamentos destinados às unidades da rede hospitalar estadual. A medida foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (20).

Segundo a notificação, a empresa deixou de entregar dentro do prazo dois itens previstos em uma ordem de fornecimento vinculada ao Contrato Administrativo nº 801/2025.

Um dos medicamentos pendentes é uma solução injetável à base de betametasona. O outro reúne dimenidrinato, piridoxina, glicose e frutose, também em apresentação injetável.

Os produtos foram adquiridos para atender às necessidades das unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Acre. O documento, porém, não informa a quantidade que deixou de ser entregue nem quais hospitais foram afetados pelo atraso.

A empresa terá cinco dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação, para apresentar defesa prévia. Após a análise, a gestão contratual poderá adotar medidas administrativas pelo descumprimento das obrigações.

Entre as providências possíveis estão as penalidades previstas no próprio contrato e na Lei de Licitações. A publicação não informa se a entrega foi regularizada após a emissão da notificação.