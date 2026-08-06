Energisa realiza negociação especial durante a Expoacre 2026

Os clientes com contas de energia em atraso poderão aproveitar a Expoacre 2026 para regularizar seus débitos com condições especiais de negociação. A ação oferece descontos e opções de parcelamento, conforme a situação de cada cliente.
As condições são válidas para todos os clientes acreanos, e o pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelado.
Segundo o coordenador da Energisa Acre, Ezequiel Pinheiro, este é o momento ideal para que os clientes aproveitem os benefícios da campanha e reorganizem suas finanças.
“Convidamos nossos clientes a não deixarem essa oportunidade passar. São condições diferenciadas, com descontos e parcelamentos facilitados. Quem estiver no parque na sexta-feira ou no sábado pode aproveitar para visitar o nosso estande e negociar seus débitos”, convida Ezequiel.