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Energisa realiza negociação especial durante a Expoacre 2026

Ação acontece no estande da distribuidora nos dias 7 e 8 de agosto

Por Redação ContilNet
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Energisa realiza negociação especial durante a Expoacre 2026

Os clientes com contas de energia em atraso poderão aproveitar a Expoacre 2026 para regularizar seus débitos com condições especiais de negociação. A ação oferece descontos e opções de parcelamento, conforme a situação de cada cliente.

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As condições são válidas para todos os clientes acreanos, e o pagamento pode ser realizado via Pix, cartão de débito ou crédito, à vista ou parcelado.

Segundo o coordenador da Energisa Acre, Ezequiel Pinheiro, este é o momento ideal para que os clientes aproveitem os benefícios da campanha e reorganizem suas finanças.

“Convidamos nossos clientes a não deixarem essa oportunidade passar. São condições diferenciadas, com descontos e parcelamentos facilitados. Quem estiver no parque na sexta-feira ou no sábado pode aproveitar para visitar o nosso estande e negociar seus débitos”, convida Ezequiel.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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