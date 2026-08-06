Ao longo do período letivo, a escola desenvolveu uma série de ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem

A unidade atingiu nota 7,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental | Foto: ContilNet

A Escola de Ensino Fundamental São José, localizada em Cruzeiro do Sul e mantida pelo Governo do Estado em parceria com a Diocese, conquistou o melhor resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre as escolas da região do Vale do Juruá. O desempenho reforça a instituição como uma das principais referências da educação pública acreana.

Conforme os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), a unidade atingiu nota 7,5 nos anos iniciais do Ensino Fundamental (5º ano) e 6,2 nos anos finais (9º ano), índices superiores à média nacional e que refletem o trabalho desenvolvido pela equipe escolar.

Para a diretora Rosa Mônica, o resultado é fruto do esforço conjunto de professores, estudantes, colaboradores e famílias, que atuaram de forma integrada durante todo o ano letivo.

“Nossa escola tem como lema ser uma escola em movimento. Esse resultado representa o empenho de toda a comunidade escolar. Cada professor, coordenador, colaborador, aluno e família teve participação nessa conquista”, afirmou.

Ao longo do período letivo, a escola desenvolveu uma série de ações voltadas ao fortalecimento da aprendizagem, entre elas simulados, avaliações periódicas, gincanas, jogos educativos e atividades de acolhimento, buscando estimular o protagonismo dos estudantes e melhorar o desempenho nas avaliações.

Segundo a gestora, o comprometimento dos alunos foi determinante para que a meta fosse superada.

“Os nossos estudantes são o grande diferencial. Eles abraçaram cada desafio e acreditaram que poderiam alcançar um resultado ainda melhor. Quando saíam das provas diziam que iria dar certo, e deu. Eles conseguiram elevar uma nota que já era considerada alta”, destacou.

A expectativa da equipe pedagógica era alcançar nota 7,3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental. No entanto, o desempenho dos estudantes superou a meta estabelecida, chegando a 7,5, resultado comemorado por toda a comunidade escolar.

“Manter uma nota elevada já exige muito trabalho. Superar esse índice demonstra que estamos no caminho certo e que a dedicação de todos faz a diferença”, ressaltou Rosa Mônica.

Com o novo resultado, a Escola São José reafirma sua posição entre as instituições de maior desempenho educacional da região, consolidando um modelo baseado em planejamento pedagógico, participação das famílias e compromisso dos estudantes com o aprendizado.

Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o principal indicador da qualidade do ensino no Brasil. O cálculo considera o desempenho dos estudantes nas avaliações nacionais de Língua Portuguesa e Matemática, aliado às taxas de aprovação escolar, gerando uma nota que varia de 0 a 10 para cada instituição de ensino.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet