EUA atacam alvos do Irã no Estreito de Ormuz, e navio-tanque é atingido

Ofensiva contra lançadores de mísseis na ilha de Larak deixa mortos e feridos

Ação militar ocorre três dias após EUA concluírem retirada de minas marítimas na região/ Foto: Reprodução

Os Estados Unidos bombardearam neste domingo (30) dois lançadores de mísseis da Guarda Revolucionária do Irã na ilha de Larak, situada no Estreito de Ormuz. A ação militar representa o primeiro ataque direto de forças americanas contra posições iranianas desde o final de julho.

A Guarda Revolucionária confirmou a investida e declarou que militares e civis morreram ou ficaram feridos no local. O governo iraniano não detalhou o número exato de vítimas, mas afirmou que haverá resposta armada contra a operação de Washington.

A ação militar ocorre apenas três dias após as forças americanas concluírem uma operação naval focada na remoção de minas marítimas em rotas estratégicas daquela região.

Também neste domingo, um navio-tanque foi atingido por um projétil de origem não identificada enquanto navegava pelo Estreito de Ormuz. O alerta foi emitido pela agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).

Segundo o órgão britânico, o impacto ocorreu quando a embarcação entrava na passagem marítima, a cerca de 22 quilômetros (12 milhas náuticas) ao norte de Khasab, no território de Omã. Não houve registro de feridos a bordo nem vazamento de combustível no mar. As autoridades investigam a procedência do disparo.

O Estreito de Ormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico, configurando-se como a principal rota de escoamento para o comércio global de petróleo e gás natural.