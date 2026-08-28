Escuridão na BR-364 preocupa pais de alunos do Ifac em Sena

A falta de iluminação e a presença constante de pedestres às margens da BR-364 têm preocupado pais de alunos que precisam se deslocar até o Campus do Instituto Federal do Acre (Ifac), em Sena Madureira, principalmente no período noturno.

Segundo moradores, o trecho apresenta pontos com pouca ou nenhuma iluminação, o que reduz a visibilidade dos motoristas e aumenta a preocupação de quem precisa trafegar pela rodovia. A situação se torna ainda mais delicada devido à presença frequente de pessoas que utilizam a lateral da BR-364 para realizar atividades físicas, como caminhadas e corridas.

Pais relatam que, durante a noite, a baixa visibilidade dificulta a identificação dos pedestres, especialmente quando eles circulam próximos à pista. O temor é de que a combinação entre escuridão, veículos em movimento e pessoas às margens da rodovia possa resultar em acidentes.

“É uma situação que preocupa muito a gente. À noite, o trecho fica escuro e, muitas vezes, o motorista só percebe a pessoa quando já está muito próximo. Sabemos que as pessoas precisam fazer suas atividades físicas, mas é preciso encontrar um local mais seguro para isso, porque estamos falando de uma rodovia com grande movimento”, relatou um morador.

Os pais pedem que as autoridades responsáveis avaliem a situação e busquem alternativas para melhorar a iluminação e garantir mais segurança tanto para os motoristas quanto para os pedestres que utilizam o trecho diariamente.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet