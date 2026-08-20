Festival de cinema de Rondônia poderá captar R$ 906 mil

Cine RO reunirá filmes e oficinas/Foto: Reprodução

A sexta edição do Festival de Cinema de Rondônia, o Cine RO, foi autorizada a captar até R$ 906,6 mil por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A decisão foi publicada pelo Ministério da Cultura nesta quinta-feira (20).

O evento será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais e on-line. A programação terá como foco a exibição de curtas-metragens, mas também deverá contemplar outros formatos de produção audiovisual.

O projeto prevê mostras competitivas e não competitivas, além de conversas entre convidados, realizadores e o público após as sessões presenciais.

Também estão previstas oficinas, workshops e uma rodada de negócios. As atividades serão gratuitas e abertas ao público, conforme a proposta apresentada ao governo federal.

O festival é sediado em Porto Velho e busca ampliar o espaço para a produção cinematográfica de Rondônia, além de aproximar realizadores, estudantes, produtores e espectadores.

A autorização permite que os responsáveis pelo Cine RO busquem patrocínios entre esta quinta-feira e 31 de dezembro de 2026. O valor aprovado representa o limite de captação e não significa que todo o recurso já esteja disponível.

Para que o evento receba o montante, será necessário conquistar patrocinadores interessados em apoiar a iniciativa dentro das regras da legislação federal de incentivo à cultura.