Frente Ampla lança candidatura de Thor Dantas ao Governo do Acre

Mobilização reuniu apoiadores nos 22 municípios acreanos e marcou também o início da campanha

Jorge Viana acompanhou o ato em São Bernardo do Campo e enviou mensagem aos eleitores do estado/ Foto: Reprodução

A coligação Frente Ampla pelo Acre deu início oficial à campanha eleitoral de 2026 neste domingo (16) com um ato público transmitido para os 22 municípios do estado. A mobilização em Rio Branco foi integrada, por meio de uma transmissão ao vivo, ao evento de lançamento da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição, realizado em São Bernardo do Campo (SP).

O encontro marcou o pontapé inicial das candidaturas do médico Thor Dantas (PSB) ao Governo do Estado, com Socorro Rodrigues (Podemos) na vaga de vice, e do ex-governador Jorge Viana (PT) na disputa por uma cadeira no Senado Federal.

Em Rio Branco, o ato reuniu militantes, dirigentes partidários e o ex-governador Binho Marques. Jorge Viana participou da transmissão diretamente de São Bernardo do Campo, de onde enviou uma mensagem aos apoiadores redefinidos no Acre.

No primeiro dia permitido pela legislação eleitoral para a realização de propaganda de rua e na internet, Thor Dantas direcionou seu pronunciamento à situação socioeconômica do estado. O postulante pediu voto de confiança ao eleitorado e defendeu mudanças na gestão pública estadual.

Durante a fala, o candidato do PSB manifestou preocupação com o fluxo de moradores que deixam o estado em busca de colocação profissional e serviços essenciais em outras regiões.

“As pessoas estão indo embora do Acre, desistindo do nosso Estado. Eu, que quis voltar para o Acre para viver aqui, nas minhas origens, vejo meus filhos querendo ir embora, desistindo do Acre. Ou a gente cuida do nosso Estado agora, ou o nosso Estado vai ser destruído”, declarou Dantas.