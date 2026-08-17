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Governo paga último lote do abono salarial de 2024 a 4,1 milhões de trabalhadores

Nascidos em novembro e dezembro recebem a parcela final nesta segunda-feira

Por Redação ContilNet
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Abono salarial começa a ser pago nesta segunda

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil iniciam nesta segunda-feira (17) o pagamento do sétimo e último lote do abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2024. A liberação contempla cerca de 4,1 milhões de trabalhadores habilitados em todo o país.

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Ao todo, o lote injetará R$ 5,2 bilhões na economia. O pagamento é destinado aos profissionais com carteira assinada e servidores públicos nascidos nos meses de novembro e dezembro.

O valor do benefício é proporcional ao período trabalhado com carteira assinada ao longo de 2024. As quantias pagas no calendário atual variam de R$ 136, para quem atuou por 30 dias, até o teto de R$ 1.621, correspondente a 12 meses de atividade formal.

A consulta sobre o direito ao abono e os canais de recebimento pode ser feita por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Para ter direito ao recurso, o trabalhador precisa ter estado cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2024 e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial.

Trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao PIS recebem os valores pela Caixa Econômica Federal, enquanto servidores públicos cadastrados no Pasep recebem o crédito por meio do Banco do Brasil.

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