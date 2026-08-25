25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Morre Dolly Parton, aos 80 anos, ícone do country
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Homem sofre múltiplos AVCs após hábito de estalar o pescoço

Caso ocorreu com americano de 38 anos

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Homem sofre múltiplos AVCs após hábito de estalar o pescoço
Donald passou semanas em recuperação/Foto: Reprodução

O norte-americano Donald McAvoy, de 38 anos, sofreu múltiplos acidentes vasculares cerebrais (AVCs) após apresentar uma dissecção da artéria vertebral. O problema pode ter relação com o hábito de estalar o pescoço para aliviar dores e rigidez, embora não seja possível determinar com precisão qual movimento provocou a lesão.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Conhecido como Frue, o morador de Jacksonville Beach, na Flórida, contou que fazia o movimento havia anos e não imaginava que poderia haver riscos. Antes do episódio, ele passou a sentir dores persistentes no pescoço e nas costas e procurou atendimento quiroprático.

Após uma sessão de manipulação cervical, Donald percebeu que a região ficou mais dolorida. Na tentativa de reduzir o desconforto, continuou estalando o próprio pescoço nos dias seguintes.

O quadro mais grave ocorreu em dezembro de 2023, enquanto ele assistia a uma partida de futebol americano. Donald começou a se engasgar, perdeu a visão, apresentou tontura intensa e deixou de controlar normalmente os movimentos do corpo. Ele foi levado às pressas para um hospital.

Os exames identificaram uma ruptura na parede da artéria vertebral, responsável por levar sangue ao cérebro. A lesão favoreceu a formação de um coágulo e provocou os AVCs. Donald recebeu medicamento para dissolver o coágulo e passou por uma trombectomia de emergência, além de permanecer 24 dias na Unidade de Terapia Intensiva e outros 24 em reabilitação. O caso foi relatado inicialmente pelo jornal The Sun.

A Associação Americana do Coração afirma que existe uma associação estatística entre manipulações cervicais e dissecções arteriais, mas ressalta que as evidências ainda não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito em todos os casos. Dor súbita e persistente no pescoço, perda de visão, dificuldade para falar, tontura intensa, desequilíbrio ou fraqueza exigem atendimento médico imediato.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.