Homem sofre múltiplos AVCs após hábito de estalar o pescoço

Donald passou semanas em recuperação/Foto: Reprodução

O norte-americano Donald McAvoy, de 38 anos, sofreu múltiplos acidentes vasculares cerebrais (AVCs) após apresentar uma dissecção da artéria vertebral. O problema pode ter relação com o hábito de estalar o pescoço para aliviar dores e rigidez, embora não seja possível determinar com precisão qual movimento provocou a lesão.

Conhecido como Frue, o morador de Jacksonville Beach, na Flórida, contou que fazia o movimento havia anos e não imaginava que poderia haver riscos. Antes do episódio, ele passou a sentir dores persistentes no pescoço e nas costas e procurou atendimento quiroprático.

Após uma sessão de manipulação cervical, Donald percebeu que a região ficou mais dolorida. Na tentativa de reduzir o desconforto, continuou estalando o próprio pescoço nos dias seguintes.

O quadro mais grave ocorreu em dezembro de 2023, enquanto ele assistia a uma partida de futebol americano. Donald começou a se engasgar, perdeu a visão, apresentou tontura intensa e deixou de controlar normalmente os movimentos do corpo. Ele foi levado às pressas para um hospital.

Os exames identificaram uma ruptura na parede da artéria vertebral, responsável por levar sangue ao cérebro. A lesão favoreceu a formação de um coágulo e provocou os AVCs. Donald recebeu medicamento para dissolver o coágulo e passou por uma trombectomia de emergência, além de permanecer 24 dias na Unidade de Terapia Intensiva e outros 24 em reabilitação. O caso foi relatado inicialmente pelo jornal The Sun.

A Associação Americana do Coração afirma que existe uma associação estatística entre manipulações cervicais e dissecções arteriais, mas ressalta que as evidências ainda não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito em todos os casos. Dor súbita e persistente no pescoço, perda de visão, dificuldade para falar, tontura intensa, desequilíbrio ou fraqueza exigem atendimento médico imediato.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles