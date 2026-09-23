Homem usa os pés para imobilizar cobra altamente venenosa

Um homem foi filmado utilizando os próprios pés para imobilizar uma cobra da espécie Bungarus caeruleus, conhecida como krait-comum, durante uma captura no estado do Rajastão, no norte da Índia, na terça-feira (22/9).
As imagens mostram o homem usando apenas chinelos enquanto tenta manter a cabeça da serpente contra o solo. A espécie possui veneno com ação neurotóxica, o que torna a aproximação e o manuseio sem equipamentos adequados extremamente perigosos.
A forma utilizada na captura chamou atenção pelo risco envolvido. O manejo de serpentes venenosas deve ser realizado por profissionais capacitados e com equipamentos apropriados.
Veja o vídeo: