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Hospital do interior do Acre terá gerador para o centro cirúrgico

Equipamento provisório terá capacidade de 150 kVA

Por Dry Alves, ContilNet
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Hospital do interior do Acre terá gerador para o centro cirúrgico
Estrutura atenderá cirurgias na unidade/Foto: Reprodução

O Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, deverá receber uma estrutura provisória de geração de energia elétrica para atender o centro cirúrgico da unidade.

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O equipamento terá capacidade de 150 kVA e funcionará como suporte ao fornecimento de energia no setor. A estrutura é importante para reduzir os riscos de interrupção durante cirurgias e outros procedimentos que dependem do funcionamento contínuo de aparelhos hospitalares.

A instalação provisória deverá permanecer disponível enquanto forem adotadas as providências necessárias para garantir o abastecimento de energia do centro cirúrgico.

Geradores são utilizados em unidades de saúde para manter equipamentos essenciais em funcionamento em caso de queda ou oscilação na rede elétrica. No ambiente cirúrgico, a continuidade do fornecimento é indispensável para a segurança dos profissionais e dos pacientes.

A previsão consta em ato publicado na edição desta quinta-feira (6) do Diário Oficial do Estado, na página 37.

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