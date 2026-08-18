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Você sabia? Apertar ‘Confirma’ antes da hora não anula o voto

Tecla fica inativa durante a conferência

Por Dry Alves, ContilNet
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Você sabia? Apertar ‘Confirma’ antes da hora não anula o voto
Urna não anula voto antes da confirmação/Foto: Reprodução

É falsa a informação de que o voto pode ser anulado caso o eleitor aperte a tecla verde antes de aparecer a frase “Confirma o seu voto” na urna eletrônica. O alerta foi divulgado nesta terça-feira (18) pela Justiça Eleitoral.

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A frase citada nas publicações enganosas sequer aparece no equipamento. Depois que o número do candidato é digitado, a urna mostra a mensagem “Confira seu voto” no rodapé da tela durante um segundo.

Nesse breve intervalo, a tecla verde fica temporariamente inativa para que o eleitor possa conferir o nome, o número e a fotografia apresentados. Após esse período, o botão é liberado normalmente.

Se a pessoa apertar a tecla enquanto a mensagem estiver piscando, o voto não será anulado. O comando apenas não produzirá efeito naquele momento, e o eleitor deverá pressionar novamente o botão depois que ele for liberado.

O mecanismo de conferência está presente nas urnas desde as Eleições de 2022 e foi criado para reduzir erros durante a votação.

A recomendação é conferir todas as informações exibidas antes de concluir cada voto e evitar o compartilhamento de orientações eleitorais sem verificar a procedência.

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