Inchaço severo e dor: rapaz tenta beijar água-viva no mar e acaba ferido

Células urticantes da água-viva liberam toxinas que queimam a pele ao menor atrito

Contato com água-viva provoca inchaço e dor intensa em banhista após brincadeira/ Foto: Reprodução

O que deveria ser um registro descontraído durante um mergulho terminou com ferimentos para um jovem que decidiu aproximar o rosto e beijar uma água-viva. A atitude provocou uma reação alérgica e inflamatória imediata na mucosa labial do banhista.

Logo após o toque no animal, o jovem apresentou um severo inchaço na região dos lábios, acompanhado de dores agudas. Diante da intensidade do desconforto ao longo do dia, o rapaz acabou chorando devido às queimaduras e à ardência provocadas pelo contato.

As águas-vivas possuem estruturas conhecidas como cnidócitos, células de defesa capazes de disparar substâncias tóxicas e altamente urticantes ao mínimo atrito com a pele. A gravidade das lesões varia conforme a espécie do cnidário, a extensão da área atingida e a sensibilidade individual da vítima.

Não foram confirmadas a data, a localização exata do episódio e nem se o jovem precisou receber atendimento médico hospitalar para controlar a reação alérgica.