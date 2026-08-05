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Inscrições gratuitas para jornada de aceleração de negócios são prorrogadas no Acre

Por Redação ContilNet
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Inscrições gratuitas para jornada de aceleração de negócios são prorrogadas no Acre

Negócios da sociobioeconomia que ainda não se inscreveram gratuitamente na nova chamada temática do Programa EcoAm ganharam uma nova oportunidade. O prazo de inscrições foi ampliado até 10 de agosto, permitindo que empreendedores, cooperativas, associações e empreendimentos comunitários do Acre, Amazonas e Rondônia concorram a uma jornada de desenvolvimento comercial que inclui mentorias, assessorias especializadas, rodadas de negócios e conexão com investidores, compradores e oportunidades de crédito.

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As inscrições podem ser realizadas pelo site https://ecoamamazonia.com/chamadatematica2026/, onde também está disponível o edital completo.

A chamada contempla cadeias produtivas estratégicas para a bioeconomia amazônica. No Amazonas, podem participar empreendimentos de Tefé, Uarini e Alvarães que atuem com a Farinha de Uarini e outros derivados da mandioca, além do pescado, especialmente o pirarucu manejado. Em Rondônia, o edital é direcionado a negócios da região de Ji-Paraná ligados ao cacau, à castanha-da-Amazônia e aos óleos vegetais. Já no Acre, podem participar empreendimentos de todo o estado que trabalhem com castanha-da-Amazônia e óleos amazônicos, como andiroba, copaíba, buriti e murumuru.

Para o cofundador do EcoAm, Marcus Bessa, a prorrogação busca ampliar o alcance da iniciativa e garantir que mais negócios tenham acesso às oportunidades oferecidas pelo programa.

“A Amazônia reúne empreendimentos com enorme potencial de crescimento, mas muitos ainda enfrentam dificuldades para acessar mercados, investimentos e crédito. Ao estender o prazo das inscrições, queremos ampliar o alcance da chamada e dar a oportunidade para que mais negócios fortaleçam sua gestão, ampliem sua rede de parceiros e acelerem seu desenvolvimento comercial”, afirma.

Podem participar pequenos negócios, cooperativas, associações, empreendimentos comunitários, negócios de impacto, produtores organizados com CNPJ ativo e faturamento, além de agroindústrias familiares. Os candidatos devem possuir produto ou serviço validado, realizar vendas recorrentes — ou demonstrar capacidade de iniciar a comercialização em curto prazo —, ter interesse em acessar novos mercados e disponibilidade para cumprir todas as etapas da Jornada EcoAm de Desenvolvimento Comercial.

Os empreendimentos selecionados terão acesso a uma trilha de aceleração que inclui diagnóstico comercial, estruturação de portfólio, estratégias de precificação, adequação ao mercado, mentorias especializadas, assessorias comercial e financeira, além de rodadas de negócios e conexões com compradores, investidores e oportunidades de crédito.

A metodologia do EcoAm foi construída a partir de um estudo de mercado que reuniu compradores, distribuidores, varejistas, especialistas e parceiros institucionais para identificar oportunidades nas cadeias produtivas priorizadas.

Nas duas primeiras edições, o programa impulsionou 17 negócios da bioeconomia amazônica, entre associações, cooperativas, startups e empreendimentos de impacto socioambiental, contribuindo para ampliar mercados, gerar renda e fortalecer iniciativas que valorizam os territórios e promovem o uso sustentável da floresta.

Como parte dessa estratégia, o EcoAm também disponibiliza gratuitamente o estudo “Bioeconomia e Territórios da Amazônia”, que reúne um panorama das cadeias produtivas atendidas, apresenta oportunidades de mercado e oferece informações estratégicas para apoiar empreendedores na tomada de decisões. O material está disponível em: https://impact-hub-manaus-1.rds.land/mapeamento-ecoam.

Sobre o Programa EcoAm

Criado em 2024, o EcoAm – Ecossistema de Inovação Social e Bioeconomia da Amazônia é uma iniciativa do Impact Hub Manaus e do BID Lab, laboratório de inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa Amazônia Sempre, em parceria com o Instituto Meraki, Fundo Vale e Sebrae Amazonas.

Vídeo do cofundador do EcoAm abordando o edital: https://drive.google.com/file/d/1ZFAM5D2hKrcW2Q8FtOxgAGLsXDyPbe1t/view?usp=sharing

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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