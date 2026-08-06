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Jogo da Nintendo tem classificação alterada para livre no Brasil

Título havia recebido indicação para 14 anos

Por Dry Alves, ContilNet
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Jogo da Nintendo tem classificação alterada para livre no Brasil
Recurso levou a uma nova avaliação/Foto: Reprodução

O jogo eletrônico “Nintendo Switch Sports Resort” teve a classificação indicativa alterada para livre no Brasil. Inicialmente, o título havia sido considerado não recomendado para menores de 14 anos.

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A mudança ocorreu após a apresentação de um pedido de reconsideração. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os argumentos e os elementos técnicos do processo original foram reexaminados, levando à reforma da decisão anterior.

Na nova análise, o órgão identificou representações caricatas ou cômicas de violência. Pelo Guia Prático de Classificação Indicativa, esse tipo de conteúdo pode ser enquadrado na faixa livre quando não apresenta impacto suficiente para justificar uma restrição etária.

Com a decisão, o jogo passa a ser considerado adequado para públicos de todas as idades. O despacho também informa que não há recomendação de horário de veiculação, uma vez que se trata de um produto disponibilizado digitalmente.

A reclassificação foi publicada na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 118.

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