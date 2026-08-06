Justiça Eleitoral altera locais de votação na regional Purus para as Eleições 2026

Orientação da Justiça Eleitoral é para que todos os eleitores consultem

Orientação da Justiça Eleitoral é para que todos os eleitores consultem, com antecedência, o endereço onde irão votar. — Foto: Reprodução

A 3ª Zona Eleitoral do Acre divulgou alterações em alguns locais de votação que serão utilizadas nas Eleições 2026 nos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. As mudanças atingem diversas seções eleitorais e têm como objetivo melhorar a organização do pleito.

A orientação da Justiça Eleitoral é para que todos os eleitores consultem, com antecedência, o endereço onde irão votar. A medida evita transtornos, filas e deslocamentos para locais incorretos no dia da eleição.

Confira as alterações:

Santa Rosa do Purus

As seções 72, 122 e 170 deixam de funcionar na Escola Dr. Celso Cosme Salgado e passam a atender os eleitores na Escola Padre Paolino Maria Baldassari, localizada na Rua Djalma Batista do Nascimento, no bairro Cidade Nova.

Sena Madureira

As seções 13 e 146 foram transferidas de forma definitiva para a Escola Dom Júlio Mattioli, situada na Avenida Brasil, nº 322, no Centro. Antes, os eleitores dessas seções votavam na COOPERIACO e no Posto de Saúde Carlos Afonso Vieira de Araújo, respectivamente.

Já as seções 69, 94, 112 e 114, que anteriormente funcionavam no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), passarão a funcionar na Escola Professor Hermano Costa Filho, localizada na Rua Maranhão, nº 2.456, no bairro Cristo Libertador.

Também foram remanejadas para a mesma unidade escolar as seções 22, 53, 66, 74 e 80, que antes estavam instaladas na Escola Gutemberg Modesto da Costa.

Outra alteração envolve a seção 121, que deixa o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e passa a funcionar na Escola Fontenele de Castro, na Rua Padre Egídio, nº 572.

Por fim, a seção 167 será transferida da Escola Clarisse Assef para a Unidade de Saúde Florentino Floriano, localizada na Rua José Félix, nº 49, no bairro Bom Sucesso.

A Justiça Eleitoral reforça que a consulta ao local de votação pode ser feita por meio do aplicativo e-Título ou pelos canais oficiais do órgão. A recomendação é que o eleitor confirme seu endereço eleitoral antes do dia da votação para evitar contratempos e garantir um processo mais tranquilo durante o pleito.