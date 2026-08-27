Justiça Eleitoral encerra prazo para nomear mesários nesta sexta

Mesários trabalharão no pleito de outubro/Foto: Reprodução

A Justiça Eleitoral tem até esta sexta-feira (28) para nomear mesários, integrantes das equipes de apoio logístico e auxiliares que trabalharão na auditoria das urnas durante as eleições de 2026.

O prazo inclui as pessoas que atuarão nas seções destinadas ao voto em trânsito, nos estabelecimentos penais e nas unidades de internação de adolescentes.

Após a publicação dos editais, partidos, federações e coligações terão cinco dias para questionar as nomeações. As pessoas convocadas também poderão apresentar pedido de dispensa dentro do mesmo período.

A recusa deve ser acompanhada de justificativa. O pedido será analisado pelo juiz eleitoral responsável, que poderá aceitar ou negar os motivos apresentados pelo convocado.

Os mesários são responsáveis pela organização das seções, identificação dos eleitores, liberação da urna e registro de ocorrências durante a votação. As equipes de apoio auxiliam na instalação e no funcionamento dos locais.

O primeiro turno será realizado em 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro para as disputas de presidente da República e governador.