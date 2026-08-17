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Ligação nova x troca de titularidade: você sabe a diferença entre esses serviços?

Energisa explica qual atendimento deve ser solicitado em cada situação

Por Redação ContilNet
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Ligação nova x troca de titularidade: você sabe a diferença entre esses serviços?

Quem está construindo, adquiriu um imóvel ou está se mudando para uma nova residência precisa ficar atento aos serviços disponibilizados pela Energisa para regularizar o fornecimento de energia elétrica. Entre as solicitações mais frequentes estão a ligação nova e a troca de titularidade, cada uma indicada para situações específicas.

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A ligação nova é destinada a imóveis que ainda não possuem fornecimento de energia elétrica. O serviço pode ser solicitado para construções recém-concluídas, imóveis sem histórico de atendimento, desmembramentos de terrenos ou novas unidades consumidoras. Para que o atendimento seja realizado, o cliente deve providenciar o padrão de entrada de acordo com as normas técnicas da distribuidora. Após a solicitação, uma equipe técnica realiza uma vistoria para verificar as condições de segurança e a adequação da instalação.

Já a troca de titularidade é indicada quando o imóvel já possui ou já possuiu fornecimento de energia elétrica, com unidade consumidora cadastrada, mas é necessário transferir a responsabilidade da conta para outra pessoa. Essa situação é comum em processos de compra e venda, contratos de aluguel ou mudança de morador.

Segundo o coordenador de atendimento da Energisa Acre, Marcos Ribeiro, conhecer a finalidade de cada atendimento evita erros na solicitação e contribui para maior agilidade no atendimento.

“Antes de fazer o pedido, o cliente deve verificar se o imóvel já possui ou já possuiu fornecimento de energia elétrica, com unidade consumidora cadastrada. Quando a solicitação é feita corretamente, o atendimento flui com mais agilidade e evita a necessidade de ajustes posteriores. Além disso, manter os dados do responsável pela unidade consumidora atualizados é fundamental para facilitar o acesso aos serviços, o recebimento de comunicados e o acompanhamento das informações da conta de energia”, orienta o coordenador.

Nos casos de ligação nova que não exigem obras na rede elétrica, o atendimento pode ser concluído em até cinco dias úteis após a aprovação da vistoria. Quando há necessidade de obras, como extensão de rede, instalação de transformadores ou outras adequações técnicas, o prazo varia conforme as características e a complexidade de cada projeto.

Para solicitar a ligação nova, é necessário apresentar documento pessoal, comprovante de posse ou propriedade do imóvel e endereço completo. Dependendo das características da instalação, também podem ser exigidos projeto elétrico e licenças específicas. No caso da troca de titularidade, o cliente deve apresentar documento de identificação e comprovante que demonstre vínculo com o imóvel.

Para mais informações, acesse os canais de atendimento:
  • Aplicativo Energisa On
  • WhatsApp Gisa: (68) 99233-0341
  • Site: energisa.com.br
  • Call Center: 0800 647 7196
Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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