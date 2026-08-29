Lito Sousa afirma que não perdeu a cognição e fala em controlar doença rara

Youtuber de aviação de 59 anos está no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento da doença de Creutzfeldt-Jakob

Especialista em aviação agradeceu apoio e reforçou que não há vaquinha oficial aberta pela família/ Foto: Reprodução

O influenciador digital e especialista em segurança da aviação Joselito Sousa, conhecido como Lito Sousa, de 59 anos, afirmou neste sábado (29) que mantém sua capacidade cognitiva preservada após o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma enfermidade neurodegenerativa rara.

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, o criador do canal Aviões e Músicas declarou que não sente dores e que está confiante nas etapas de acompanhamento estabelecidas pelas equipes de saúde.

“Eu não estou triste e eu vou ser o primeiro a controlar essa doença no mundo”, disse o especialista.

Lito aproveitou o pronunciamento para agradecer às mensagens de apoio recebidas de familiares, seguidores, instituições e profissionais de saúde.

Ele destacou a atuação de sua esposa, Mila, que lidera uma mobilização para mapear alternativas terapêuticas e pesquisas científicas relacionadas à condição.

O influenciador também fez um alerta ao público para evitar golpes financeiros, reforçando que não existe nenhuma campanha ou vaquinha oficial de arrecadação de dinheiro organizada por sua família ou equipe.