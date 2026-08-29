29/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Lito Sousa afirma que não perdeu a cognição e fala em controlar doença rara

Youtuber de aviação de 59 anos está no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento da doença de Creutzfeldt-Jakob

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Lito Sousa afirma que não perdeu a cognição e fala em controlar doença rara
Especialista em aviação agradeceu apoio e reforçou que não há vaquinha oficial aberta pela família/ Foto: Reprodução

O influenciador digital e especialista em segurança da aviação Joselito Sousa, conhecido como Lito Sousa, de 59 anos, afirmou neste sábado (29) que mantém sua capacidade cognitiva preservada após o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma enfermidade neurodegenerativa rara.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, o criador do canal Aviões e Músicas declarou que não sente dores e que está confiante nas etapas de acompanhamento estabelecidas pelas equipes de saúde.

“Eu não estou triste e eu vou ser o primeiro a controlar essa doença no mundo”, disse o especialista.

Lito aproveitou o pronunciamento para agradecer às mensagens de apoio recebidas de familiares, seguidores, instituições e profissionais de saúde.

Ele destacou a atuação de sua esposa, Mila, que lidera uma mobilização para mapear alternativas terapêuticas e pesquisas científicas relacionadas à condição.

O influenciador também fez um alerta ao público para evitar golpes financeiros, reforçando que não existe nenhuma campanha ou vaquinha oficial de arrecadação de dinheiro organizada por sua família ou equipe.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.