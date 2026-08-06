Lote de Nebido tem suspeita de fraude e deve ser retirado de venda

Embalagem apresentou sinais de fraude/Foto: Reprodução

O lote KT0S5T4 do medicamento Nebido deverá ser apreendido em todo o país após a identificação de indícios de falsificação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também proibiu a venda, a distribuição e o uso das unidades relacionadas ao lote.

A medida foi tomada depois que a empresa responsável pelo registro comunicou que não reconhece o produto como original. Conforme o comunicado, o lote não foi fabricado para o mercado brasileiro nem para qualquer outro país onde o medicamento é comercializado.

Além disso, foram encontradas divergências no padrão utilizado para imprimir informações variáveis na embalagem. As inconsistências reforçaram a suspeita de que o produto disponível no mercado tenha sido falsificado.

A restrição se limita ao lote informado pela agência. Assim, consumidores que possuam o medicamento devem conferir a numeração presente na embalagem e não utilizar unidades do lote investigado.

A determinação aparece na página 135 do Diário Oficial da União desta quinta-feira (6).