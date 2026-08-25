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Lula declara apoio a Marina Silva na disputa pelo Senado

Ex-ministra concorre pela Rede em SP

Por Dry Alves, ContilNet
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Lula declara apoio a Marina Silva na disputa pelo Senado
Lula aparece ao lado de Marina em vídeo/Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio à candidatura de Marina Silva (Rede) ao Senado por São Paulo. Em vídeo publicado nesta terça-feira (25), o petista aparece ao lado da ex-ministra e pede votos para a aliada na eleição de outubro.

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Na gravação, Lula associa sua campanha à de Marina e apresenta a candidatura da ex-ministra como parte do projeto político de sua coligação. A publicação também destaca propostas ligadas ao desenvolvimento, à justiça social, à sustentabilidade e à defesa da democracia.

Ao divulgar o vídeo, Marina afirmou que o apoio aumenta sua responsabilidade na disputa. A candidata defendeu a construção de um novo ciclo de desenvolvimento para São Paulo e para o país, além de reforçar o discurso de união entre os partidos que apoiam Lula.

Natural de Rio Branco, no Acre, Marina tenta retornar ao Senado, Casa na qual permaneceu entre 1995 e 2011 como representante acreana. Atualmente deputada federal por São Paulo, ela também comandou o Ministério do Meio Ambiente em diferentes períodos dos governos Lula.

A manifestação ocorre em meio a uma disputa equilibrada pelas duas vagas paulistas. Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira aponta Marina e Guilherme Derrite (PP) com 12% das intenções de voto. Simone Tebet (PSB) aparece com 11%, formando um empate técnico entre os três candidatos. O levantamento ouviu 1,8 mil eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto e está registrado no TSE sob o número SP-06946/2026. Confira os dados da pesquisa.

Marina integra a coligação Desperta São Paulo, formada por PT, PCdoB, PV, PSB, PDT e Federação PSOL-Rede. A chapa também apresenta Simone Tebet como candidata ao Senado e Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo paulista.

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