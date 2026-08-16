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Lula lança candidatura sob críticas de setores da esquerda à aliança ampla

Retorno à Vila Euclides em 16 de agosto resgata memória das greves do ABC

Por Redação ContilNet
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Lula lança candidatura sob críticas de setores da esquerda à aliança ampla
Grupos à esquerda criticam alianças com o Centrão e cobram avanço na pauta do fim da escala 6x1/ Foto: Poder360

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializa neste domingo (16) o lançamento de sua campanha à reeleição no Estádio Primeiro de Maio, a antiga Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP). O local foi escolhido por seu valor simbólico: foi naquele gramado que, entre 1978 e 1980, as paralisações dos metalúrgicos desafiaram a ditadura militar e projetaram as lideranças que fundaram o Partido dos Trabalhadores (PT).

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O retorno ao berço político, no entanto, ocorre em meio a contestação de grupos de oposição à esquerda, que apontam contradições entre a memória do movimento sindical da década de 1970 e a atual orientação política da composição governamental.

Críticos e correntes à esquerda da coligação governista sustentam que a utilização do estádio busca encampar um patrimônio histórico que pertence à totalidade dos trabalhadores que participaram das mobilizações da época. A tese dessas correntes é que a história do sindicalismo brasileiro não teve início nas assembleias do ABC e que a memória das paralisações vem sendo usada de forma seletiva pela liderança petista.

A principal divergência apresentada por essas alas diz respeito à natureza da aliança eleitoral de 2026. Para os críticos, o atual formato de Frente Ampla — que mantém o vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa e acomoda partidos do Centrão no ministerial — afasta a gestão do programa original formulado nas assembleias operárias.

Outro ponto de atrito é a condução da política econômica e das pautas do mercado de trabalho. Opositores citam a aprovação do arcabouço fiscal como um exemplo de adequação às exigências fiscais tradicionais em detrimento de demandas históricas.

A ausência de menções explícitas ao fim da jornada de trabalho na escala 6×1 durante o discurso de convenção do PT, realizado no início do mês, também virou alvo de contestação. O tema, que tem forte apelo popular e atinge trabalhadores da indústria, do comércio e de aplicativos, enfrentou resistências no Congresso Nacional, inclusive entre partidos que compõem a base aliada no Senado.

Para a oposição de esquerda, o cenário exige a reorganização de entidades sindicais de forma independente do Palácio do Planalto, resgatando a autonomia demonstrada pelos metalúrgicos do ABC na transição para os anos 1980, em oposição tanto à extrema-direita quanto à conciliação promovida pela atual gestão.

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