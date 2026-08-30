30/08/2026
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Médica veterinária sofre coice violento de cavalo

Ingrid Gusmão escapou de ferimentos graves ao realizar atendimento em animal

Por Redação ContilNetAtualizado
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Médica veterinária sofre coice violento de cavalo
Postagem traz recomendações sobre segurança e protocolos de posicionamento no trato com equinos/ Foto: Reprodução

A médica-veterinária Ingrid Gusmão compartilhou nas redes sociais um registro que mostra o momento em que sofreu um coice de um cavalo durante um procedimento de rotina. Apesar do impacto e do susto, a profissional não teve ferimentos graves.

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As imagens captadas durante o manejo mostram a reação inesperada do animal no momento em que a veterinária se aproximava para realizar a avaliação clínica. O golpe atingiu a profissional de raspão, o que evitou lesões de maior gravidade.

Ao publicar o vídeo, Ingrid utilizou o episódio para orientar estudantes e profissionais sobre a importância de manter a atenção redobrada durante a lida com animais de grande porte. A veterinária ressaltou que, mesmo em procedimentos cotidianos e com animais habituados ao contato humano, reações instintivas podem acontecer.

A profissional enfatizou a necessidade dos cuidados e fez o alerta que todo cuidado é pouco.

Veja o vídeo: 

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