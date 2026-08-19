Médico acreano homenageia pai em dia especial e opera 20 pacientes em mutirão

Dr. Juscelino Santos participou de ação do Agora Tem Especialistas que operou 20 pacientes em um único dia

Em um único dia, 20 pacientes foram submetidos à cirurgia/Foto: Cedido

O Dia do Cirurgião Vascular, celebrado em 15 de agosto, ganhou um significado especial para o médico acreano Dr. Juscelino Santos. Em Brasiléia, no interior do Acre, ele participou de um mutirão de cirurgias de varizes realizado por meio do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Em um único dia, 20 pacientes foram submetidos à cirurgia, totalizando 40 pernas operadas pela mesma equipe. Segundo a organização da ação, o número representa a maior quantidade de pacientes com varizes operados em um mesmo dia por uma única equipe no estado do Acre.

A data, no entanto, carregava também um significado pessoal para o cirurgião vascular. O dia 15 de agosto seria o aniversário de Antônio Joel, padrasto de Juscelino, mas a quem o médico considera como pai. Foi ele um dos principais incentivadores de sua trajetória na Medicina e acompanhou com entusiasmo cada etapa de sua formação e carreira.

“O dia 15 de agosto sempre terá um significado muito especial para mim. É o Dia do Cirurgião Vascular e também seria aniversário do meu pai, uma pessoa que acreditou muito em mim e se alegrava verdadeiramente com minha caminhada na Medicina. Estar justamente nesse dia dentro de um centro cirúrgico, fazendo aquilo que amo e ajudando tantas pessoas, foi um presente, uma forma muito especial de celebrar a profissão e também de honrar sua memória. Minha gratidão será sempre eterna”, afirmou Juscelino.

A realização do mutirão também chama atenção para a importância de ampliar e descentralizar o acesso à cirurgia vascular no Acre. Ao levar atendimento especializado ao interior, a iniciativa permite que pacientes sejam tratados mais próximos de suas cidades, reduzindo a necessidade de deslocamentos para os grandes centros e ampliando o acesso à assistência especializada.

As varizes estão entre as doenças vasculares mais comuns e, em alguns casos, podem provocar dor, inchaço, alterações na pele e outras complicações. O tratamento adequado, definido de acordo com a avaliação médica e as condições de cada paciente, pode contribuir para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida.

Para Juscelino, atuar em ações que aproximam a medicina especializada da população reforça o propósito de sua escolha profissional.

“Sou muito feliz e realizado por ser cirurgião vascular. Poder levar nosso trabalho para o interior e ver pacientes tendo acesso a um tratamento que pode melhorar sua saúde e qualidade de vida reforça, a cada dia, o propósito da escolha que fiz”, destacou.

Ao final do dia, o resultado do mutirão foi além dos números. Foram 20 pacientes atendidos e 40 pernas operadas, em uma ação que uniu assistência especializada e acesso à saúde no interior do Acre a uma história pessoal de gratidão.

Para o médico, celebrar a profissão justamente na data que lembrava o aniversário de quem tanto o incentivou tornou o momento ainda mais simbólico: uma oportunidade de homenagear a memória do pai por meio do exercício da Medicina e do cuidado com outras pessoas.