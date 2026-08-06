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Médico do Mais Médicos em cidade do Acre muda de categoria

Profissional continuará atuando no projeto

Por Dry Alves, ContilNet
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Médico do Mais Médicos em cidade do Acre muda de categoria
Mudança ocorreu após registro no CRM/Foto: Ilustração

O médico Osmaydis de La Pena Ortiz, vinculado ao município de Porto Walter, no interior do Acre, teve a categoria alterada dentro do Projeto Mais Médicos para o Brasil após obter registro profissional no país.

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Com a mudança, Ortiz deixa de atuar como médico intercambista e passa a integrar a categoria destinada aos profissionais com inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). A alteração não representa o desligamento do programa.

O profissional continuará exercendo suas atividades em Porto Walter, município localizado na região do Vale do Juruá. A mudança ocorre porque a classificação de intercambista é utilizada para médicos formados no exterior que ainda atuam sob regras específicas do programa.

A obtenção do registro no CRM permite que o médico seja enquadrado em uma categoria diferente, com reconhecimento para o exercício regular da medicina no Brasil.

A alteração foi publicada pelo Ministério da Saúde na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 137.

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