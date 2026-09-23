23/09/2026
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Morador de Brasileia, José Airton de Amorim morre aos 67 anos

Amigos e moradores deixaram mensagens de condolências nas redes sociais

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Morador de Brasileia, José Airton de Amorim morre aos 67 anos
José Airton de Amorim morreu aos 67 anos nesta quarta-feira (23) /Foto: Ascom

José Airton de Amorim, de 67 anos, morreu nesta quarta-feira (23), em Brasileia, no interior do Acre. A informação foi divulgada pela Prefeitura do município, que publicou uma nota de pesar em homenagem ao morador.

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Segundo a publicação, José Airton deixa quatro filhos e uma neta. A administração municipal, em nome do prefeito Carlinhos do Pelado e do vice-prefeito Amaral do Gelo, manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de luto.

Após a publicação da nota, amigos e moradores deixaram mensagens de condolências nas redes sociais, desejando conforto à família e aos amigos de José Airton.

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