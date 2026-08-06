Municípios do Acre terão novo ajuste em recursos para a educação

Dezesseis municípios do Acre terão um ajuste de aproximadamente R$ 1,65 milhão nos recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Os valores correspondem ao Valor Aluno Ano Total (VAAT) referente ao exercício de 2021.
Cruzeiro do Sul aparece com o maior valor adicional entre as cidades acreanas, com R$ 335,1 mil. Na sequência estão Tarauacá, com R$ 177,1 mil; Marechal Thaumaturgo, com R$ 140,5 mil; e Sena Madureira, com R$ 138 mil.
Também foram incluídos no ajuste Feijó, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Brasileia, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Jordão, Santa Rosa do Purus, Capixaba, Xapuri e Assis Brasil.
Veja os valores destinados aos municípios:
- Assis Brasil: R$ 35.498,07
- Brasileia: R$ 80.063,09
- Capixaba: R$ 50.544,33
- Cruzeiro do Sul: R$ 335.102,71
- Epitaciolândia: R$ 67.271,13
- Feijó: R$ 110.609,05
- Jordão: R$ 64.291,91
- Mâncio Lima: R$ 88.518,46
- Marechal Thaumaturgo: R$ 140.550,42
- Porto Walter: R$ 80.916,28
- Rodrigues Alves: R$ 106.614,55
- Santa Rosa do Purus: R$ 61.702,49
- Sena Madureira: R$ 138.051,50
- Senador Guiomard: R$ 70.452,21
- Tarauacá: R$ 177.158,25
- Xapuri: R$ 39.746,15
O demonstrativo foi publicado pelo Ministério da Educação na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 32.