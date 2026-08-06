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Municípios do Acre terão novo ajuste em recursos para a educação

Repasse adicional supera R$ 1,6 milhão

Por Dry Alves, ContilNet
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Municípios do Acre terão novo ajuste em recursos para a educação
Dezesseis cidades aparecem na relação/Foto: Reprodução

Dezesseis municípios do Acre terão um ajuste de aproximadamente R$ 1,65 milhão nos recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Os valores correspondem ao Valor Aluno Ano Total (VAAT) referente ao exercício de 2021.

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Cruzeiro do Sul aparece com o maior valor adicional entre as cidades acreanas, com R$ 335,1 mil. Na sequência estão Tarauacá, com R$ 177,1 mil; Marechal Thaumaturgo, com R$ 140,5 mil; e Sena Madureira, com R$ 138 mil.

Também foram incluídos no ajuste Feijó, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Brasileia, Senador Guiomard, Epitaciolândia, Jordão, Santa Rosa do Purus, Capixaba, Xapuri e Assis Brasil.

Veja os valores destinados aos municípios:

  • Assis Brasil: R$ 35.498,07
  • Brasileia: R$ 80.063,09
  • Capixaba: R$ 50.544,33
  • Cruzeiro do Sul: R$ 335.102,71
  • Epitaciolândia: R$ 67.271,13
  • Feijó: R$ 110.609,05
  • Jordão: R$ 64.291,91
  • Mâncio Lima: R$ 88.518,46
  • Marechal Thaumaturgo: R$ 140.550,42
  • Porto Walter: R$ 80.916,28
  • Rodrigues Alves: R$ 106.614,55
  • Santa Rosa do Purus: R$ 61.702,49
  • Sena Madureira: R$ 138.051,50
  • Senador Guiomard: R$ 70.452,21
  • Tarauacá: R$ 177.158,25
  • Xapuri: R$ 39.746,15

O demonstrativo foi publicado pelo Ministério da Educação na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 32.

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