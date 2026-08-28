No Acre, órgãos públicos já contrataram R$ 57,9 mil em serviços de MEIs pelo Contrata+Brasil

Plataforma conecta MEIs a contratos com órgãos públicos/Foto: Reprodução

Órgãos públicos do Acre já firmaram R$ 57,9 mil em contratos com microempreendedores individuais (MEIs) por meio do Contrata+Brasil. Ao todo, 31 órgãos, 111 MEIs e 57 produtores da agricultura familiar acreanos estão cadastrados na plataforma. Já foram firmados 12 contratos no estado, sendo 11 de serviços de pequenos reparos e um para ação institucional.

No Brasil, órgãos públicos já firmaram mais de 6,1 mil contratos com MEIs pelo Contrata+Brasil, desde que a plataforma foi lançada, há um ano e meio. Até agosto deste ano, o país já cadastrou 2,1 mil órgãos, 16 mil MEIs e 10 mil produtores da agricultura familiar.

O Contrata+Brasil é uma plataforma que facilita o acesso de MEIs e fornecedores de alimentos, incluindo agricultores familiares, cooperativas e empresas às compras públicas. A ferramenta conecta diretamente fornecedores e órgãos públicos, que podem divulgar demandas por pequenos serviços ou aquisição de alimentos e receber propostas de preços.

A iniciativa busca simplificar e desburocratizar as contratações, ampliando as oportunidades para pequenos negócios. O uso da plataforma é gratuito, sem cobrança de taxas ou comissões.

AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES — O programa passou por atualizações, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), que ampliaram o número de atividades econômicas disponíveis para contratação. Agora, são 272 serviços de manutenção e pequenos reparos e serviços de apoio a ações institucionais e eventos que podem ser contratados por MEIs.

SERVIÇOS — Entre as atividades de manutenção e pequenos reparos estão serviços de azulejista, artesão em gesso e em mármore, calheiro, marceneiro e serralheiro. Na atividades de apoio a ações institucionais e eventos estão serviços de alfaiate, barbeiro independente, bombeiro hidráulico, fotógrafo, guia de turismo, cabeleireiro, cuidador de idosos, digitador, instrutor de idiomas e instrutor de música.

Acesse as listas de serviços atualizadas:

– Serviços de manutenção de pequenos reparos

– Serviços de apoio a ações institucionais e eventos

ADESÃO — O Contrata+Brasil também passou a contar com a adesão de empresas públicas, estatais e autarquias. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Correios, Petrobras e INSS aderiram formalmente à plataforma. Na administração direta federal, os ministérios da Defesa, Saúde, Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) já realizam contratações pela plataforma.

Atualmente, a plataforma reúne mais de 2 mil órgãos públicos e cerca de 16 mil MEIs cadastrados. O aperfeiçoamento do programa visa a inclusão produtiva de um universo que conta com 13,7 milhões de MEIs ativos no Brasil. Segundo o Sebrae, 51,6% dos MEIs têm interesse em vender para o governo, mas apenas 13,6% já realizaram transações com a gestão pública.

COMO FUNCIONA — O valor máximo de cada contratação de serviços pela plataforma é de R$ 13.098,41. A plataforma proporciona maior agilidade nos processos de contratação pública, incluindo o prazo de pagamento após a realização do serviço.

O processo ocorre da seguinte forma:

1. Divulgação da oportunidade: o órgão público informa na plataforma o objeto da contratação, a localidade e os prazos.

2. Consulta das demandas: MEIs e produtores da agricultura familiar cadastrados na plataforma são informados pelo WhatsApp sobre as oportunidades e podem consultar, na própria plataforma, as demandas disponíveis. Não há custo de participação para MEIs ou para os órgãos participantes.

3. Apresentação das propostas: os interessados enviam suas propostas pela plataforma.

4. Análise das ofertas: o órgão público analisa as propostas apresentadas.

5. Formalização da contratação: o órgão formaliza a contratação com o fornecedor selecionado.

– Veja como se cadastrar na plataforma: Link