07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza
Cozinheiro desistiu do MasterChef após picada de aranha; entenda

Nova parada para caminhoneiros será construída em rodovia federal

Estrutura ficará às margens da BR-163

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Nova parada para caminhoneiros será construída em rodovia federal
Obra atenderá motoristas em Dourados/Foto: Reprodução

Um novo Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros será construído às margens da BR-163, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O início da implantação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A estrutura deverá oferecer um local adequado para que motoristas profissionais cumpram os períodos de repouso previstos na legislação. Esses pontos geralmente contam com estacionamento, sanitários, iluminação e condições de segurança para os usuários.

A instalação deverá ser concluída até o fim do segundo ano da concessão da rodovia. A implantação e a operação da estrutura ficarão sob responsabilidade da concessionária que administra o trecho.

Os pontos de parada são usados como apoio ao cumprimento da Lei dos Caminhoneiros, que estabelece limites para o tempo de direção e períodos obrigatórios de descanso durante as viagens.

A autorização foi publicada pela ANTT na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 149.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.