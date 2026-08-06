Nova parada para caminhoneiros será construída em rodovia federal

Obra atenderá motoristas em Dourados/Foto: Reprodução

Um novo Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros será construído às margens da BR-163, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O início da implantação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A estrutura deverá oferecer um local adequado para que motoristas profissionais cumpram os períodos de repouso previstos na legislação. Esses pontos geralmente contam com estacionamento, sanitários, iluminação e condições de segurança para os usuários.

A instalação deverá ser concluída até o fim do segundo ano da concessão da rodovia. A implantação e a operação da estrutura ficarão sob responsabilidade da concessionária que administra o trecho.

Os pontos de parada são usados como apoio ao cumprimento da Lei dos Caminhoneiros, que estabelece limites para o tempo de direção e períodos obrigatórios de descanso durante as viagens.

A autorização foi publicada pela ANTT na edição de quarta-feira (5) do Diário Oficial da União, na página 149.