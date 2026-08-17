17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena
System of a Down anuncia show no Maracanã em 2027 ao lado de Faith no More; veja valores dos ingressos
Netflix fica em 3º em ranking de streamings no Brasil; veja o top 10
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam

Observadores internacionais acompanharão eleições no Brasil

Missão estará presente nos dois turnos

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Observadores internacionais acompanharão eleições no Brasil
Grupo será enviado ao país pela OEA/Foto: Reprodução

As Eleições Gerais de 2026 no Brasil serão acompanhadas por observadores internacionais enviados pela Organização dos Estados Americanos (OEA). A missão estará presente no primeiro turno, marcado para 4 de outubro, e no eventual segundo turno, previsto para o dia 25.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O acordo que estabelece as condições para a atuação do grupo foi firmado entre o governo brasileiro e a Secretaria-Geral da OEA. O Brasil havia solicitado o envio da missão em março deste ano, e o convite foi aceito pela organização ainda no mesmo mês.

O grupo será formado por funcionários da OEA e especialistas internacionais contratados para acompanhar o processo eleitoral brasileiro. Os nomes deverão ser oficialmente credenciados junto ao Ministério das Relações Exteriores e ao Tribunal Superior Eleitoral.

Durante a missão, os observadores poderão circular pelo território nacional e manter contato com autoridades, órgãos eleitorais e representantes da sociedade. O acordo também permite a instalação de escritórios e sistemas próprios de comunicação.

Os integrantes terão documentos de identificação emitidos pelo Ministério das Relações Exteriores e deverão respeitar as leis brasileiras. O acordo prevê imunidades relacionadas exclusivamente ao exercício da observação eleitoral, sem autorização para atividades políticas ou atuação em benefício próprio.

A missão será encerrada após a conclusão dos trabalhos referentes ao processo eleitoral. A observação internacional é utilizada pela OEA para avaliar aspectos como organização, transparência, participação política e funcionamento das instituições eleitorais.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.