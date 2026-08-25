OnlyFans pagou US$ 709 milhões em dividendos ao dono meses antes de sua morte

A empresa informou que seu diretor não recomendou o pagamento de dividendos adicionais para o período

A OnlyFans, plataforma conhecida pelo conteúdo adulto, pagou US$ 709 milhões em dividendos ao seu proprietário bilionário nos meses que antecederam sua morte, em março.

Leonid Radvinsky recebeu US$ 535 milhões no exercício fiscal encerrado em novembro e outros US$ 174 milhões em parcelas distribuídas durante os três primeiros meses de 2026, segundo as demonstrações financeiras da companhia no Reino Unido divulgadas nesta terça-feira.

A empresa informou que seu diretor não recomendou o pagamento de dividendos adicionais para o período. Segundo um porta-voz, os dividendos futuros serão destinados a um fundo fiduciário criado por Radvinsky para manter as ações da controladora da OnlyFans. Os pagamentos também serão direcionados à gestora de investimentos Architect Capital, que adquiriu uma participação de 16% na empresa no início deste ano.

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Ao todo, Radvinsky recebeu mais de US$ 2 bilhões da plataforma ao longo dos anos.

Operada pela britânica Fenix International Ltd., a OnlyFans tornou-se um fenômeno cultural ao permitir que criadores de conteúdo adulto cobrassem diretamente dos usuários por seus materiais. Sua popularidade disparou durante a pandemia, quando atores pornôs e profissionais do sexo recorreram à plataforma como fonte alternativa de renda.

A companhia registrou receita de US$ 1,55 bilhão nos 12 meses encerrados em 30 de novembro de 2025, alta de 10% em relação ao ano anterior.

O número de criadores de conteúdo na plataforma subiu para 5 milhões, sendo metade deles ativa. Já a quantidade de contas de fãs chegou a 437 milhões, das quais cerca de 132 milhões estavam ativas.

Poucas semanas após a morte de Radvinsky, a OnlyFans vendeu uma participação minoritária para a Architect Capital, de São Francisco, em uma transação que avaliou a companhia em aproximadamente US$ 3,15 bilhões. A gestora afirmou que pretende trabalhar com a plataforma no desenvolvimento de novos produtos e serviços financeiros para os criadores de conteúdo.

A OnlyFans foi fundada em 2016 pelos britânicos Guy e Tim Stokely, pai e filho. Radvinsky adquiriu o controle da empresa em 2018. Embora tenha ampliado sua oferta para conteúdos de música, culinária e esportes, a plataforma continua mais conhecida pelo material explícito.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Bloomberg.

Conteúdo Original / Fonte: Bloomberg