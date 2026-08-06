“Ozempic Natural” e cápsulas para emagrecer são proibidos no país

Venda e propaganda estão suspensas/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, distribuição, propaganda, comercialização e uso do produto chamado “Ozempic Natural”. A medida alcança todos os lotes encontrados no mercado.

Segundo a agência, o produto era comercializado sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Além disso, a empresa identificada como fabricante não possuía autorização para produzir medicamentos.

A mesma resolução também atinge todos os lotes do Slim Turbo Premium e do Slim CPS Dourado Gold. Os produtos eram anunciados e expostos à venda na internet, apesar de não possuírem regularização junto à Anvisa.

A proibição se estende a pessoas, empresas, sites, perfis em redes sociais e outros canais que comercializem ou divulguem os produtos. Dessa forma, anúncios ainda disponíveis deverão ser retirados.

As determinações foram publicadas na página 135 do Diário Oficial da União desta quinta-feira (6).