07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza
Cozinheiro desistiu do MasterChef após picada de aranha; entenda

“Ozempic Natural” e cápsulas para emagrecer são proibidos no país

Produtos não possuíam registro na Anvisa

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
“Ozempic Natural” e cápsulas para emagrecer são proibidos no país
Venda e propaganda estão suspensas/Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, importação, distribuição, propaganda, comercialização e uso do produto chamado “Ozempic Natural”. A medida alcança todos os lotes encontrados no mercado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo a agência, o produto era comercializado sem registro, notificação ou cadastro sanitário. Além disso, a empresa identificada como fabricante não possuía autorização para produzir medicamentos.

A mesma resolução também atinge todos os lotes do Slim Turbo Premium e do Slim CPS Dourado Gold. Os produtos eram anunciados e expostos à venda na internet, apesar de não possuírem regularização junto à Anvisa.

A proibição se estende a pessoas, empresas, sites, perfis em redes sociais e outros canais que comercializem ou divulguem os produtos. Dessa forma, anúncios ainda disponíveis deverão ser retirados.

As determinações foram publicadas na página 135 do Diário Oficial da União desta quinta-feira (6).

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.