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Piracema reduz preço do pescado e movimenta Mercado do Peixe em Cruzeiro

A expectativa é de que os preços continuem em queda nos próximos dias

Por José Halif, ContilNet
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Piracema reduz preço do pescado e movimenta Mercado do Peixe em Cruzeiro
Preço do pescado tem redução em Cruzeiro | Foto: ContilNet

A fartura de peixes provocada pela piracema no Rio Juruá tem aquecido o comércio no Mercado Municipal do Peixe, em Cruzeiro do Sul, e garantido preços mais baixos para os consumidores. Com o aumento da oferta, espécies bastante procuradas passaram a ser vendidas por valores significativamente menores nos últimos dias.

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Segundo o comerciante José Francisco, a grande quantidade de pescado capturada pelos pescadores tem provocado uma redução natural nos preços para evitar perdas.

“O mandim, por exemplo, chegou a ser vendido por R$ 25 o quilo e, no último fim de semana, caiu para R$ 10”, explicou.

De acordo com o comerciante, a expectativa é de que os preços continuem em queda nos próximos dias, caso a piracema mantenha o ritmo atual e a oferta de peixes permaneça elevada.

Apesar do aumento nas vendas, José Francisco ressalta que o período nem sempre representa maior lucro para os comerciantes. Isso porque muitos moradores aproveitam a abundância do pescado para pescar por conta própria, diminuindo a procura nos pontos de comercialização.

A combinação entre a grande oferta e a redução da demanda nos mercados acaba pressionando os preços para baixo, cenário considerado comum durante a piracema. Para os consumidores, no entanto, o momento é visto como uma oportunidade de adquirir pescado fresco e de qualidade por preços mais acessíveis.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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