Plantio de milho no Acre terá novo calendário contra riscos do clima

Zoneamento orientará produtores rurais/Foto: Reprodução

Produtores do Acre terão um novo calendário para o plantio de milho consorciado com braquiária durante a segunda safra de 2026/2027. O zoneamento estabelece os períodos mais adequados para reduzir perdas provocadas por condições climáticas desfavoráveis.

A medida considera fatores como quantidade e distribuição das chuvas, temperatura, capacidade de armazenamento de água no solo e duração do ciclo de cada cultivar. Com isso, o produtor poderá identificar o período de menor risco para iniciar a semeadura.

Além de orientar o trabalho no campo, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático é utilizado em operações de crédito e seguro rural. Portanto, o cumprimento das indicações pode ser exigido para o acesso a determinados programas de proteção da produção.

A relação dos municípios aptos, os períodos recomendados e as cultivares indicadas podem ser consultados no Sistema de Zoneamento Agrícola de Risco Climático, no Painel de Indicação de Riscos do Zarc e no aplicativo Plantio Certo.

A portaria foi publicada na página 47 do Diário Oficial da União desta quinta-feira (6).