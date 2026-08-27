PM reforça segurança e fiscalização durante o Festival da Farinha

A agenda do Subcomando na região do Juruá também contempla a vistoria de importantes obras

A ação conta com o emprego de efetivo local, reforço vindo da capital e atuação conjunta | Foto: ContilNet

A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) estruturou uma grande operação de segurança para garantir a tranquilidade do público durante as noites do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul. A ação conta com o emprego de efetivo local, reforço vindo da capital e atuação conjunta com demais forças do Sistema de Segurança Pública.

De acordo com o subcomandante-geral da PMAC, coronel Klayson Albuquerque, a estratégia foi desenhada em parceria com a organização do evento. Para além do patrulhamento rotineiro, a feira conta com uma média de 30 policiais dedicados exclusivamente ao recinto, somados ao apoio de tropas especializadas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Rio Branco, incluindo guarnições do Comando de Operações Especiais (COE) e da Ronda Ostensiva Tático Móvel (ROTAM).

“Nosso objetivo é garantir a paz para que a população venha e frequente o evento com tranquilidade, fazendo a economia e o comércio local girarem. Sozinhos não somos ninguém; por isso, a somatória de forças com a Polícia Civil, SEJUSP e Corpo de Bombeiros é o que traz essa segurança”, ressaltou o coronel Klayson.

A agenda do Subcomando na região do Juruá também contempla a vistoria de importantes obras de infraestrutura ostensiva. Estão em andamento a construção e adequação de novos quartéis e unidades militares nos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e na comunidade da Lagoinha.

As intervenções, executadas em parceria com a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), visam aprimorar a estrutura de trabalho das tropas e otimizar o atendimento prestado à população regional.

No plano operacional local, o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM), tenente-coronel Edvan Rogério, reforçou a importância do cumprimento das normas vigentes no complexo da festa para evitar incidentes.

Entre as principais diretrizes alinhadas previamente com os comerciantes locais estão a proibição estrita de comercialização de bebidas em recipientes de vidro, conforme decreto municipal e a vedação da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade.

“A Polícia Militar está presente para garantir a segurança ostensiva e preventiva nas quatro noites de festa. Pedimos a colaboração de comerciantes e da população para que venham aproveitar o evento com responsabilidade e respeitando as normas”, concluiu o comandante do 6º BPM.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet