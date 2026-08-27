Polícia aponta que crânios achados com paciente de Caps foram furtados de cemitério

Perícia identificou o arrombamento de sepulturas e a ausência de cinco crânios no local/ Foto: Reprodução

A investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu que os três crânios humanos encontrados na última segunda-feira (24) em uma sacola com um paciente no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Taquara foram retirados de sepulturas em um cemitério no município de Parobé, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Após o início das apurações, os agentes estiveram no local das violações e constataram a arrombamento de diversos jazigos. O levantamento preliminar da perícia apontou o desaparecimento de cinco crânios no total.

Durante as buscas na área externa do cemitério em Parobé, os policiais encontraram uma quarta peça abandonada perto do muro. Somados aos três crânios recolhidos no dia do flagrante no Caps, quatro já foram recuperados. As equipes continuam as diligências para localizar o quinto crânio.

A ocorrência teve início quando a brigada policial foi acionada pelos funcionários da unidade de saúde mental em Taquara para conter um homem que estaria armado com uma faca no interior do prédio.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que os próprios servidores da unidade já haviam recolhido o objeto perfurocortante. Durante a inspeção dos pertences do paciente, os agentes localizaram a sacola plástica contendo as três ossadas humanas.

A faca e os restos mortais foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Taquara. Devido ao seu estado de saúde mental, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região, onde permaneceu internado sob acompanhamento médico.