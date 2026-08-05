Polícia Civil abre seleção para curso de operações táticas no Acre

Inscrições serão abertas em 10 de agosto/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre abriu processo seletivo para o primeiro Curso de Operações Táticas Especiais, com 50 vagas destinadas a profissionais das forças de segurança. As inscrições serão realizadas entre os dias 10 e 30 de agosto, por meio de formulário eletrônico.

Das vagas disponíveis, 30 serão destinadas aos policiais civis do quadro permanente do Acre. Outras 14 poderão ser ocupadas por integrantes de instituições estaduais e federais de segurança pública e das Forças Armadas.

O edital também reserva duas vagas para a Polícia Judiciária da Força Nacional de Segurança Pública, duas para a Polícia Nacional da Bolívia e duas para a Polícia Nacional do Peru. Caso as vagas externas não sejam preenchidas, elas poderão ser destinadas aos policiais civis acreanos, seguindo a classificação.

A seleção terá apresentação de atestado médico, Teste de Aptidão Física (TAF), Teste de Aptidão Técnica de Tiro (TATT) e entrevista. As etapas possuem caráter classificatório e eliminatório.

Entre os exercícios previstos estão corrida, flexões, barra fixa, abdominal e natação de 100 metros. Os candidatos precisarão alcançar os índices mínimos definidos para permanecer na disputa.

A entrevista e a divulgação do resultado final estão previstas para 25 de setembro, na Academia de Polícia Civil do Acre.

As informações constam no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (5), entre as páginas 17 e 22.