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Prefeito Zequinha Lima participa da abertura do Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul

Por Redação ContilNet
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Prefeito Zequinha Lima participa da abertura do Novenário de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, participou, na noite desta quarta-feira, 5, da abertura do Novenário de Nossa Senhora da Glória 2026, uma das maiores manifestações de fé e tradição religiosa do Vale do Juruá. A programação deste ano marca a 108ª edição do novenário, que reúne milhares de fiéis durante os dias de celebração.

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Com o tema “Mãe do Povo Fiel”, a edição deste ano reforça a mensagem de união entre as famílias e comunidades da região, convidando os fiéis a seguirem o exemplo de Nossa Senhora e a caminharem juntos na fé.

A programação tem como uma de suas principais características as caminhadas, inspiradas no lema do hino do novenário, “Caminhando com Maria”. Entre as atividades estão a Caminhada da Juventude, no sábado, com saída da rotatória da balsa de Rodrigues Alves; a tradicional Procissão das Crianças, no domingo, com saída do Colégio São José; e a Caminhada pela Paz, programada para o dia 11 de agosto, Dia do Estudante. A programação mantém ainda a tradição das missas seguidas pelas procissões, no percurso adotado nos últimos anos, além do show de encerramento.

Durante a abertura, o bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, destacou que a programação foi pensada para envolver toda a população do Vale do Juruá, independentemente de diferenças religiosas, políticas ou de qualquer outra natureza.
“É o povo todo, de todo o Vale do Juruá. Independentemente de partido, independentemente de religião, independentemente de torcida, tudo aquilo que pode nos dividir vai nos unir como filhas e filhos de Deus. A missão de Nossa Senhora é nos levar a Cristo”, afirmou Dom Flávio.

Para o prefeito Zequinha Lima, participar da abertura do novenário é uma oportunidade de renovar a fé, a esperança e os pedidos de proteção à padroeira de Cruzeiro do Sul. Neste ano, a celebração teve um significado ainda mais especial por contar com a presença de sua neta, Melinda.
“Há mais de 40 anos participo do Novenário de Nossa Senhora aqui em Cruzeiro do Sul, mas hoje teve um sabor especial. Foi a abertura com a presença da Melinda, participando pela primeira vez do novenário. Ela assistiu à missa por inteiro, e isso para nós é mais um motivo de alegria, celebrando a vida e renovando a fé e a esperança, pedindo a proteção da nossa padroeira. Bom novenário para todos nós”, declarou o prefeito.

A tradição também é transmitida de geração em geração entre as famílias que participam das celebrações. É o caso da fiel Maria Irliane, que esteve na abertura acompanhada da mãe, das três irmãs e do filho.
“Eu sempre participei desde muito nova. Venho com a minha família, minha mãe tem essa tradição e a gente sempre vem. Todo ano participamos. Desde pequena seguimos essa tradição. Nossos pais nos ensinaram o catolicismo, sempre nos acompanharam e nos criaram na igreja. Então é uma honra poder, por mais um ano, estar participando. É só gratidão a Deus”, relatou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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